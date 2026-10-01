Zug - Procimmo Group AG gibt bekannt, einen Fusionsvertrag mit Vaudoise Real Estate SA abgeschlossen zu haben, gemäss welchem Vaudoise Real Estate SA (als übernehmende Gesellschaft) im Rahmen einer Absorptionsfusion mit Procimmo Group AG (als übertragende Gesellschaft) fusionieren wird. Die Fusion ist Teil einer umfassenderen Transaktion, die mit dem Abschluss mehrerer Verträge über den Erwerb von insgesamt 32'553'399 vinkulierten Namenaktien der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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