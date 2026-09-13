Vaudoise Assurances
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Lausanne, 13. September 2026 - Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals zog es über 500 Besucherinnen und Besucher zum «Cèdre», den kürzlich sanierten Geschäftssitz der Vaudoise Versicherungen in Lausanne. Das Gebäude, eine Ikone der modernen Schweizer Architektur, öffnete am 12. und 13. September seine Türen für die Öffentlichkeit.
Während dieser zwei Tage im Zeichen des architektonischen Erbes konnte die vielen Interessierten einen Ort besichtigen, der normalerweise den Mitarbeitenden der Vaudoise vorbehalten ist. Das «Cèdre» ist von nationaler Bedeutung und zählt zu den bedeutendsten Bauwerken des Schweizer Architekten Jean Tschumi (1904-1962). Tschumis richtungsweisende Vision machte das «Cèdre» durch die Verbindung aus Architektur, Design, Kunst und Funktionalität zu einem Gesamtkunstwerk.
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Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2395912
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2395912 13.09.2026 CET/CEST