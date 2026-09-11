1,44 Millionen Unzen Gold: Jahresbericht zeigt weiteres Potenzial

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Kalamazoo Resources, kurz KZR, meldet wichtige Fortschritte beim Ashburton-Goldprojekt. Im Mittelpunkt stehen die abgeschlossene Bohrkampagne am Vorkommen Mt Olympus, eine laufende Vor-Machbarkeitsstudie und neue Wachstumsziele. Nach dem Bilanzstichtag nahm das Unternehmen weitere 8 Millionen AUD auf.

Kalamazoo Resources, kurz KZR, meldet wichtige Fortschritte beim Ashburton-Goldprojekt. Im Mittelpunkt stehen die abgeschlossene Bohrkampagne am Vorkommen Mt Olympus, eine laufende Vor-Machbarkeitsstudie und neue Wachstumsziele. Nach dem Bilanzstichtag nahm das Unternehmen weitere 8 Millionen AUD auf.

Mt Olympus bildet das Fundament

Ashburton verfügt über eine Mineralressource von 16,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 2,8 Gramm Gold pro Tonne und damit 1,44 Millionen Unzen Gold. Auf Mt Olympus entfallen 1,07 Millionen Unzen. Die Scoping Study beschreibt eine erste Produktionsplanung von rund 524.000 Unzen über 73 Monate. Bei einem angenommenen Goldpreis von 4.500 AUD je Unze errechnete KZR einen Vorsteuer-Nettobarwert (NPV8) von 423 Millionen AUD und einen freien Vorsteuer-Cashflow von 747 Millionen AUD. Die anfänglichen Investitionskosten wurden mit rund 208 Millionen AUD veranschlagt. Diese Kennzahlen stammen aus der Scoping Study und werden im Rahmen der laufenden Vor-Machbarkeitsstudie weiter konkretisiert.