Sam England, Analyst bei der Privatbank Berenberg, hat sein Kursziel für die Sartorius-Aktie von 270 € auf 280 € angehoben. Die Einstufung bleibt auf "Buy". Ein klares Signal, das meiner Meinung nach zeigt, dass institutionelle Häuser zunehmend Vertrauen in den Life-Science-Sektor zurückgewinnen. Selektive Erholung, kein breites Comeback England beschreibt sich als "vorsichtig optimistisch". Mehr als die Hälfte der Unternehmen aus dem Medizintechnik- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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