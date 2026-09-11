Die Aktie von Pyrum hat in den letzten Wochen kräftig zugelegt. Vom Jahrestief im Juni bei 22,10 Euro auf Xetra beträgt der Zuwachs inzwischen fast 40 Prozent. Und trotz der kräftigen Korrektur am Gesamtmarkt hält sich der Kurs nah am Jahreshoch - eine beeindruckende relative Stärke, die nicht selten ein Hinweis auf eine weitere Outperformance darstellt.

Der Grund dafür sind Fortschritte in mehreren Bereichen. Das Unternehmen hat beispielsweise im August den ersten Anlagenkaufvertrag für ein Werk mit Dritten abgeschlossen, das ist ein wichtiger Meilenstein für den Roll-out der Wachstumsstrategie. Neben weiteren eigenen Werken für das Recycling von Altreifen sind Projekte mit Partnern nämlich ein zentraler Hebel für das Wachstumstempo.

Das könnte jetzt massiv anziehen, denn der nächste große Meilenstein steht bevor: Noch im dritten Quartal soll der Umbau der Mahl- und Pelletierungsanlage abgeschlossen werden und die Produktion von Carbon-Black-Pellets den Zieloutput erreichen. Da die Pellets einen Hauptumsatzträger von Pyrum darstellen, würde im Anschluss die Erlösdynamik noch einmal anziehen.

Alles in allem ist das eine Mischung, die an der Börse zunehmend positiv gesehen wird. Kommt bald die erhoffte Nachricht zum erfolgreichen Abschluss der Umbaumaßnahme, könnte das den Kurs nach unserer Einschätzung weiter beflügeln (aktien-globlal.de, erstellt 11.09.26, 14:45 Uhr, veröffentlicht 11.09.26, 14:47 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

https://www.aktien-global.de/news-cov/newscov_pyrum/pyrum_beeindruckende_staerke-24959/

Originalmeldung: