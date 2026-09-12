Die Moderna-Aktie konnte gestern um +5,38% zulegen, nachdem der Kurs zuvor rund -34% korrigiert hatte. Damit zeigt sich nach dem deutlichen Rücksetzer eine erste Gegenbewegung. Nun stellt sich die entscheidende Frage: Ist die Korrektur damit abgeschlossen - und steht die nächste Aufwärtsbewegung bevor? Chartanalyse zu Moderna Die Moderna-Aktie steht derzeit bei 143,97 US$. Gestern zog der Kurs um über +5% nach oben an und erweckt den Eindruck, als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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