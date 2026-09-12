Bis zu 5,4 Millionen US-Dollar pro Patient: Warum Medtronic, Globus Medical und NurExone an derselben Verletzung ansetzen

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Eine schwere Rückenmarksverletzung ist nicht nur ein medizinischer Einschnitt, sondern kann eine lebenslange Versorgungskette auslösen. Für eine im Alter von 25 Jahren verletzte Person mit hoher Tetraplegie können sich die geschätzten Gesundheits- und Lebenshaltungskosten in den USA auf rund 5,4 Millionen US-Dollar summieren - ohne Verdienstausfall und Produktivitätsverluste. Hinter dieser Zahl stehen Notfallmedizin, Operationen, Rehabilitation, Hilfsmittel, Wohnraumanpassungen, Pflege sowie wiederkehrende Komplikationen.

Die Summe ist kein Marktvolumen für ein einzelnes Unternehmen und schon gar keine mögliche Umsatzprognose für NurExone. Sie zeigt vielmehr, warum in der Behandlung mehrere Technologieschichten nebeneinander benötigt werden.

Medtronic und Globus Medical konzentrieren sich unter anderem auf Präzision und Navigation bei Eingriffen an der Wirbelsäule. NurExone adressiert mit einem präklinischen Arzneimittelkandidaten die biologische Schädigung im Rückenmark. Das sind keine direkten Wettbewerber, sondern unterschiedliche Stationen derselben Versorgungskette.

Zuerst muss die Wirbelsäule stabilisiert werden

Nach einem schweren Unfall zählen Immobilisierung, Bildgebung, Kreislauf- und Atemwegsmanagement sowie die neurologische Einordnung zu den ersten Aufgaben. Ist das Rückenmark durch instabile Wirbel, Bruchstücke oder Schwellungen gefährdet, können Dekompression und Stabilisierung erforderlich werden.

Nicht jede Rückenmarksverletzung wird identisch behandelt, und operative Entscheidungen hängen von Verletzungsmuster und Patientenzustand ab. Grundsätzlich versucht die Akutmedizin jedoch zunächst, zusätzlichen mechanischen Schaden zu verhindern und eine belastbare anatomische Situation für die weitere Versorgung zu schaffen.

Medtronic plc (ISIN: IE00BTN1Y115) liefert für diese pre-operative Ebene unter anderem die Mazor-Plattform. Das System verbindet Operationsplanung mit Navigation und robotischer Führung. Es soll Instrumente und Wirbelsäulenimplantate bei offenen, minimalinvasiven oder perkutanen Eingriffen präzise und in Echtzeit positionieren; zudem kann es die Lage der Instrumente relativ zur Anatomie auf diagnostischen oder intraoperativen Bildern anzeigen.

Diese Technologie behandelt keine geschädigten Nervenzellen. Ihr Beitrag liegt darin, chirurgische Schritte planbarer zu machen und die mechanische Versorgung der Wirbelsäule zu unterstützen.

Globus Medical setzt auf Echtzeitnavigation

Globus Medical, Inc. (ISIN: US3795772082) verfolgt mit ExcelsiusGPS einen verwandten medizintechnischen Ansatz. Die Plattform kombiniert Navigation und Robotik, zeigt Instrumente und Implantate in Echtzeit und führt den Operateur entlang einer zuvor geplanten Bahn. Bei Wirbelsäulenoperationen kann dies beispielsweise die Platzierung von Schrauben und Zwischenwirbelimplantaten unterstützen.

Auch hier gilt: Genauigkeit im Operationssaal ist nicht mit Regeneration des Rückenmarks gleichzusetzen. Die Technologie richtet sich auf die anatomische Stabilisierung und kontrollierte Durchführung des Eingriffs, nicht auf die Reparatur bereits verletzter Nervenbahnen.

Die biologische Herausforderung

Selbst wenn die Wirbelsäule erfolgreich stabilisiert wurde, ist die Verletzung im Nervengewebe nicht beendet. In den Stunden und Tagen nach der Verletzung können Entzündungsreaktionen, Schwellung und weitere molekulare Prozesse zusätzlichen Schaden verursachen.

Genau an dieser sekundären Verletzungskaskade setzt NurExone Biologic Inc. (ISIN CA67059R1091) mit ExoPTEN an. Der präklinische Kandidat nutzt mit einem Wirkstoff beladene Exosomen und soll regenerative beziehungsweise neuroprotektive Prozesse im geschädigten Rückenmark unterstützen.

Für eine geplante frühe klinische Untersuchung hat NurExone ein Behandlungsfenster von drei bis sieben Tagen nach der Verletzung beschrieben. Praktisch könnte ein solches Fenster Zeit für Stabilisierung, Diagnostik, Transport in ein spezialisiertes Zentrum und eine sorgfältige Patientenauswahl schaffen.

Er ist jedoch bislang nicht klinisch bestätigt. ExoPTEN wurde noch nicht am Menschen auf Sicherheit oder Wirksamkeit geprüft.

Der Millionenbedarf verteilt sich über Jahrzehnte

Die langfristigen Kosten schwerer Rückenmarksverletzungen entstehen nicht nur am Unfalltag. Atemwegsprobleme, Infektionen, Druckgeschwüre, Schmerzen, Blasen- und Darmfunktionsstörungen, Hilfsmittelbedarf und persönliche Assistenz können Betroffene über Jahrzehnte begleiten.

Ein therapeutischer Fortschritt müsste deshalb nicht zwingend eine vollständige Heilung erreichen, um medizinisch und ökonomisch relevant zu werden. Schon belastbare Verbesserungen einzelner motorischer, sensorischer oder autonomer Funktionen könnten einen Unterschied machen - ob ExoPTEN dazu in der Lage ist, müssen kontrollierte Humanstudien erst zeigen.

Medtronic und Globus Medical machen deutlich, wie etablierte Medizintechnik die akute operative Versorgung adressiert. NurExone zielt auf die anschließende biologische Ebene. Gerade diese Trennung ist für die Bewertung wichtig: Präzise Implantation ersetzt keine Nerventherapie, und ein präklinisches Medikament ersetzt keine Stabilisierung oder Rehabilitation.

Das Marktpotenzial entsteht nicht aus der Addition beeindruckender Kosten, sondern aus einem nachweisbaren Zusatznutzen innerhalb einer komplexen Behandlungskette. Für NurExone wäre der nächste entscheidende Schritt daher nicht eine Marktzahl, sondern die überzeugende klinische Übersetzung seiner präklinischen Ergebnisse.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen / Sources

https://nurexone.com/exopten-2/

https://www.christopherreeve.org/todays-care/paralysis-help-overview/stats-about-paralysis/

https://www.medtronic.com/en-us/healthcare-professionals/products/surgical-robotics/robotic-systems/mazor-robotic-guidance-system.html

https://www.globusmedical.com/musculoskeletal-solutions/excelsiustechnology/excelsiusgps/

https://nurexone.com/nurexone-announces-clinical-trial-plans-for-acute-spinal-cord-injury-therapy-at-annual-meeting-of-american-spinal-injury-association/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/spinal-cord-injury/symptoms-causes/syc-20377890

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