Die UBS hat ihr Kursziel für die Allianz-Aktie von 430 auf 450 € angehoben, bleibt aber bei "Neutral". Ausgehend vom aktuellen Kurs von rund 438 € verspricht die Prognose nicht einmal +3% Potenzial. Das wirkt angesichts neuer Rekordgewinne zunächst ausgesprochen zurückhaltend. Fundamental zeigt sich jedoch: Die Qualität der Allianz ist hoch, aber die Bewertung nimmt bereits einen erheblichen Teil des künftigen Wachstums vorweg. Die Gewinne wachsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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