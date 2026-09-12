Unterföhring (ots) -Gelungener Auftritt am Freitagabend: In SAT.1 verfolgen 3,46 Millionen TVOG-Fans (Nettoreichweite ab 3 J.) wie Coach Rea Garvey zum Staffelstart von "The Voice of Germany" nicht nur direkt zwei Blocker gegen Shirin David und Michi Beck & Smudo erfolgreich einsetzt, sondern auch mit vier Talenten die meisten Talente des Abends für sein TeamRea gewinnen kann: Lisa Aithnard (30, Baden-Baden), Bianca Basler (28, Wien), Ruben Claro (37, Düsseldorf) und Julia Vieregge (41, Berlin) entscheiden sich für den Popstar als Coach. SAT.1 kann zum Start in die Blind Auditions 2026 eine gute Overnight-Quote von 8,5 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) verbuchen.So lief der Staffelstart für die anderen Coaches:Nico Santos kann in der ersten Ausgabe der Blind Auditions mit Paul Nadler (23, Nähe Hannover) und Emma Josephine Stappenbeck (24, Essen) zwei Talente überzeugen. Für das Team von Michi Beck und Smudo entscheidet sich zum TVOG-Auftakt mit Stephanie Joan Lingard (43, Hamburg) ein Talent. TeamShirin geht nach den ersten Blind Auditions noch leer aus.Ob Coachin Shirin David ihren Rückstand bereits heute Abend in der zweiten Ausgabe der Blind Auditions aufholen kann?Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Matthias Killing. Produzent ist ITV Studios Germany.Heute Abend zeigt ProSieben bereits die zweite Ausgabe der Blind Auditions. Welche Talente dort zu sehen sind, finden Sie mit allen Infos und Bildern zum Download auf der TVOG-Presseseite unter presse.prosiebensat1.com.Die neue Staffel "The Voice of Germany" - freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und samstags auf ProSieben. Auf Joyn gibt es direkt im Anschluss immer schon die nächste Folge exklusiv vorab.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 12.09.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 89 95 07 - 1108carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6350671