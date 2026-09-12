Goldentwicklung in Ghana: Newcore Gold verbindet 'PFS'-Basis mit neuem Explorations-Potenzial!

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'Enchi' verfügt nun erstmals über eine wahrscheinliche Mineralreserve und meldet zugleich neue Treffer unterhalb der bisherigen Grubenmodelle.

Anzeige - Dieser Beitrag wird im Auftrag von Newcore Gold Ltd. veröffentlicht! · Entgeltliche Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Newcore Gold einen entgeltlichen Investor-Relations-Beratungsvertrag · Erstellt von: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer, JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 12. September 2026, 8:36 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 9. September 2026 notierte Gold zeitweise bei rund 4.450,- US-Dollar je Unze. Damit lag der Marktpreis über dem in der "Pre-Feasibility Study' ("PFS') von Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) verwendeten Basispreis von 3.800,- US-Dollar. Dies verbessert grundsätzlich das Umfeld für diesen Goldentwickler.

Die strukturelle Nachfrage bleibt ein wichtiger Faktor. In einer 2026 veröffentlichten Umfrage des World Gold Council erwarteten 89% der befragten Zentralbanken, dass die weltweiten Goldreserven in den folgenden zwölf Monaten steigen. Für Anleger rücken damit jene Entwickler in den Fokus, die einen hohen Goldpreis nicht nur mit Exploration, sondern auch mit belastbaren technischen Studien verbinden können.

Genau hier setzt die Investmentstory von Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) an: Seit Juni 2026 liegen für das "Enchi' Gold Projekt in Ghana die wirtschaftlichen Ergebnisse einer "Pre-Feasibility Study' vor, und zugleich wurde erstmals eine "wahrscheinliche' Mineralreserve definiert.

Gleichzeitig testet ein 80.000 m-Bohrprogramm höhergradige Mineralisierung unterhalb und außerhalb der bestehenden Grubenmodelle.

"Enchi' liegt in einem etablierten Goldgürtel!

"Enchi' umfasst 248 Quadratkilometer im Südwesten Ghanas und erstreckt sich über rund 40 Kilometer der "Bibiani Shear Zone'. Dieser Goldgürtel beherbergt mehrere große Lagerstätten und Minen. Die "Chirano'-Mine von Asante Gold liegt 50 Kilometer nördlich von "Enchi'. Nach Daten des World Gold Council war Ghana 2025 Afrikas größter Goldproduzent.

Dieses großflächige Projekt ist bislang nur teilweise erkundet. Newcore nennt mehr als 25 identifizierte Explorationsziele.

Quelle: Newcore Gold Ltd.

Die durchschnittliche Tiefe der ressourcendefinierenden Grubenmodelle beträgt rund 85 Meter, die bisherigen Bohrungen haben die Mineralisierung im Durchschnitt nur bis in eine Tiefe von etwa 125 Meter getestet. Daraus leitet das Unternehmen weiteres Potenzial entlang des Streichens und in der Tiefe ab.

Ressourcen und Reserven schaffen eine solide Grundlage!

Die Mineralressourcenschätzung des Projekts umfasst 1,502 Mio. Unzen Gold in 83,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Gold in der Kategorie "Indicated' sowie weitere 626.000 Unzen Gold in 40,1 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t in der Kategorie "Inferred'. Die Schätzung berücksichtigt Bohrergebnisse bis zum 6. Oktober 2025, was bedeutet, dass die zuletzt bekannt gegebenen Bohrergebnisse aus dem Jahr 2026 darin noch nicht enthalten sind.

Die "Pre-Feasibility Study' umfasst die Umwandlung eines Teils der "Indicated'-Ressourceninnerhalb der geplanten Gruben in eine "wahrscheinliche'-Mineralreserve von 1,055 Mio. Unzen Gold in 51,3 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,64 g/t Gold. Diese "wahrscheinlichen'-Reserven sind in den genannten "Indicated' Resources enthalten und dürfen nicht gesondert hinzugerechnet werden.

Die "Pre-Feasibility Study' definiert den weiteren Entwicklungsweg!

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) veröffentlichte am 24. Juni 2026 die Ergebnisse einer "Pre-Feasibility Study', der vollständige Technical Report wurde am 7. August 2026 eingereicht. Die "PFS' beschreibt die Entwicklung eines konventionellen Tagebaus unter Einsatz von Vertragsbergbau sowie einer zentralen "Carbon-in-Leach'-Aufbereitungsanlage ("CIL') mit einer Verarbeitungskapazität von 5,5 Millionen Tonnen pro Jahr.

Quelle: Newcore Gold; eigene Darstellung

Die ersten drei Jahre stellen die wirtschaftlich robusteste Phase der "PFS' dar. Für diesen Zeitraum modelliert die "PFS' einen durchschnittlichen Aufgabengehalt von 0,80 g/t Gold, Cash Costs von 1.859,- US-Dollar je Unze und AISC von 1.967,- US-Dollar je Unze. Über die gesamte modellierte Minenlaufzeit liegen diese Werte bei einem durchschnittlichen Aufgabengehalt von 0,64 g/t Gold, Cash Costs von 2.149,- US-Dollar je Unze und AISC von 2.290,- US-Dollar je Unze.

Der Goldpreis wirkt als bedeutender wirtschaftlicher Hebel!

Bei einem Basispreis von 3.800,- US-Dollar setzt das Modell eine staatliche Royalty von 10% an; im Szenario mit 4.200 US-Dollar sind es 11% (die staatliche Royalty basiert auf einer gleitenden Skala, die bei einem Goldpreis von 4.500 US-Dollar mit 12% ihren Höchstwert erreicht). Höhere Goldpreise stützen grundsätzlich die Wirtschaftlichkeit, Kosteninflation, Wechselkurse, Finanzierungskonditionen und spätere technische Änderungen könnten diesen Effekt jedoch ausgleichen.

"Nyam' eröffnet Perspektiven unterhalb der bestehenden Reservegruben!

Der jüngste Explorationsimpuls stammt aus der "Nyam'-Lagerstätte von "Enchi'. Bohrloch NBDD088 durchschnitt 3,67 g/t Gold über 25,3 Meter ab einer Tiefe von 307,7 Metern. Nach Angaben des Unternehmens ist dies, gemessen am Produkt aus Gehalt und Abschnittslänge, der bislang stärkste bei "Nyam' erzielte Bohrabschnitt.

Weitere Ergebnisse umfassen 1,26 g/t Gold über 18,0 Meter ab 300 Meter, einschließlich 2,31 g/t über 9,0 Meter ab 300 Metern, in NBDD091 sowie 1,18 g/t Gold über 14,0 Meter ab 186 Meter in NBDD087. Bei den gemeldeten Intervallen handelt es sich um Bohrlochlängen. Newcore schätzt die wahren Mächtigkeiten auf etwa 75 bis 85% der gemeldeten Längen. Die Daten basieren auf längengewichteten, ungeschnittenen Analysewerten.

Quelle: Newcore Gold Ltd., Bohrbericht vom 29. Juli 2026.

Bemerkenswert ist, dass NBDD088 unterhalb der bestehenden Reservegrube und damit außerhalb des aktuellen "PFS'-Minenplans liegt. Dies unterstreicht das längerfristige Wachstumspotenzial des Projekts.

Mehr als 50.000 Bohrmeter sind noch nicht in der "PFS' enthalten!

Die "PFS' basiert auf der im März bekannt gegebenen Ressourcenschätzung und berücksichtigt nach Angaben des Unternehmens mehr als 50.000 Meter nachfolgender Bohrungen aus dem Programm noch nicht, das im Juni 2026 auf 80.000 Meter erweitert wurde. Daraus ergibt sich ein klarer potenzieller Katalysator: Erfolgreiche Ergebnisse könnten in künftige Ressourcenmodelle und Studien einfließen. Umfang, Zeitpunkt und wirtschaftliche Auswirkungen einer solchen Aktualisierung müssen jedoch noch bestimmt werden.

Newcore stärkt die Projektumsetzung in Ghana!

Neben den technischen Fortschritten hat Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) seine Kompetenzen bei der Projektumsetzung ausgebaut. Ben Collins übernahm am 7. September 2026 die Position des Vice President Projects. Mal Karwowska wurde zur Senior Vice President Corporate Development and Investor Relations befördert.

Am 8. September berief das Unternehmen zudem Herrn Sulemanu Koney als unabhängigen, nicht geschäftsführenden Director in den Board of Directors. Herr Koney war von 2014 bis 2025 CEO der Ghana Chamber of Mines. Nach Angaben von Newcore soll seine Erfahrung die weitere Entwicklung und das Genehmigungsverfahren für "Enchi' unterstützen. Die Ernennungen stärken die organisatorische Grundlage, ersetzen jedoch weder Genehmigungen noch Finanzierung oder Bauentscheidungen.

Bevorstehende Meilensteine:

Genehmigungsverfahren: Newcore erklärte im Juni, die "PFS' als Grundlage für einen Antrag auf eine Mining Lease verwenden zu wollen, der 2026 eingereicht werden soll.

Newcore erklärte im Juni, die "PFS' als Grundlage für einen Antrag auf eine Mining Lease verwenden zu wollen, der 2026 eingereicht werden soll. Exploration: Weitere Ergebnisse aus dem 80.000-Meter-Programm sollen die höhergradigen Strukturen in der Tiefe und zusätzliche Ziele testen.

Weitere Ergebnisse aus dem 80.000-Meter-Programm sollen die höhergradigen Strukturen in der Tiefe und zusätzliche Ziele testen. Ressourcenschätzung: Entscheidend wird sein, ob Ergebnisse zusätzlicher Bohrungen Mineralressourcen in einer künftigen Schätzung erweitern oder aufwerten können.

Entscheidend wird sein, ob Ergebnisse zusätzlicher Bohrungen Mineralressourcen in einer künftigen Schätzung erweitern oder aufwerten können. Projektoptimierung: Neue Daten könnten den Minenplan, die Abbaureihenfolge oder die Minenlaufzeit beeinflussen.

Chancen, die nicht außer Acht gelassen werden sollten!

Die Chance liegt in der Kombination aus der "PFS'-Grundlage und dem noch nicht vollständig erfassten Explorationspotenzial. Sollten zusätzliche Bohrungen die bekannten Zonen erfolgreich erweitern, eine künftige Ressourcenschätzung die Daten bestätigen und Genehmigung sowie Finanzierung gesichert werden, könnte "Enchi' über den aktuellen "PFS'-Stand hinaus weiter optimiert werden.

Anzeige, bezahlt von Newcore Gold. Der folgende, von Commodity-TV produzierte Beitrag wird im Auftrag von Newcore Gold präsentiert und bietet zusätzliche Einblicke in das Goldentwicklungsprojekt in Ghana.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-strong-pre-feasibility-study-results-for-the-"Enchi'-gold-project-in-ghana/

Fazit: "PFS' trifft auf einen potenziellen zusätzlichen Werttreiber

Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) hat "Enchi' 2026 von einer Story in einem früheren Stadium zueinem "PFS'-basierten Entwicklungsprojekt weiterentwickelt.

Der zweite potenzielle Werttreiber liegt unterhalb und außerhalb der bestehenden Grubenmodelle. Die jüngsten Bohrergebnisse aus der "Nyam'-Lagerstätte bei "Enchi' zeigen, dass die laufende Exploration neue, höhergradige Abschnitte erschließen kann. Für die weitere Bewertung sind nun nicht einzelne Schlagzeilen, sondern klar messbare Fortschritte entscheidend: die Einreichungeines "Mining-Lease'-Antrags, weitere Bohrergebnisse, eine potenzielle Ressourcenaktualisierung, Projektoptimierung und ein belastbarer Finanzierungsweg.

Sollten diese Schritte erfolgreich sein, könnte "Enchi' seine technische Reife und seinen wirtschaftlichen Umfang weiter steigern. Damit verfügt Newcore Gold Ltd. (WKN: A2QATA) über eine transparente, positive Investmentthese - mit klaren Wachstumstreibern, aber ebenso klaren Bedingungen.

Beste Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und technische Hinweise

• Goldpreis zum Redaktionsschluss, Barron's, 9. September 2026: Originalquelle öffnen

• World Gold Council, "Central Banks Remain Committed to Gold", 2. Juli 2026: Originalquelle öffnen

• Newcore Gold, Technical Report: Mineral Resource Estimate Update, "Enchi' Gold Project, Ghana, 1. Mai 2026: Originalquelle öffnen

• Newcore Gold, "PFS'-Ergebnisse, 24. Juni 2026: Originalquelle öffnen

• Newcore Gold, Einreichung des "PFS' Technical Report, 7. August 2026: Originalquelle öffnen

• Newcore Gold, Bohrergebnisse "Nyam', 29. Juli 2026: Originalquelle öffnen

• Newcore Gold, Ernennung des Vice President Projects, 21. August 2026: Originalquelle öffnen

• Newcore Gold, Berufung von Sulemanu Koney, 8. September 2026: Originalquelle öffnen

Qualified Persons: Die Mineralressourcenschätzung wurde von den unabhängigen Qualified Persons Ryan Wilson, P.Geo., Matthew Halliday, P.Geo., und Schadrac Ibrango, P.Geo., von DRA Americas Inc. erstellt. Gregory Smith, P.Geo., Vice President Exploration bei Newcore und damit nicht unabhängig vom Unternehmen, prüfte und genehmigte die technischen Angaben der Ressourcen- und Bohrberichte. Die "PFS' wurde unter der Leitung von Lycopodium Americas Limited durch die im Technical Report genannten Qualified Persons erstellt.

Die Redaktion führte keine eigene Probenahme, Laborprüfung, Ressourcenmodellierung oder technische Datenverifikation durch. Maßgeblich sind die vollständigen Originalberichte und Emittentenunterlagen.

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Redaktionsschluss: 9. September 2026, 16:29 Uhr Europe/Berlin. Zum Redaktionsschluss war der Artikel über Newcore Gold Ltd. nicht zur inhaltlichen Prüfung oder Genehmigung vorgelegt worden.

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Die in der "PFS' ausgewiesenen Probable Mineral Reserves sind in den Indicated Mineral Resources enthalten und stellen keine zusätzlichen Unzen dar. Darüber hinaus garantieren Mineralreserven weder Finanzierung, Genehmigung, Bau, Inbetriebnahme noch einen wirtschaftlich erfolgreichen Minenbetrieb.

Die 2026 gemeldeten Bohrergebnisse sind nicht automatisch in der aktuellen Mineralressourcenschätzung oder "PFS' enthalten. Gemeldete Bohrintervalle sind, soweit in der jeweiligen Quelle angegeben, Bohrlochlängen und nicht zwingend wahre Mächtigkeiten. Eine Umwandlung von Explorationsergebnissen in Mineralressourcen oder Mineralreserven ist nicht gewährleistet.

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