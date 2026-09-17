RC-Bohrung durchschneidet einen der bisher breitesten und gehaltstärksten Abschnitte in der Goldlagerstätte Boin

Vancouver, BC, 17. September 2026 / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ - freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramm im Enchi-Goldprojekt des Unternehmens ("Enchi" oder das "Projekt") in Ghana bekannt zu geben. Bei den Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC") in der Goldlagerstätte Boin ("Boin") wurde eine breite Zone mit hochgradiger Goldmineralisierung innerhalb der unteren oxidierten und der oberen frischen Mineralisierung durchteuft. Die Bohrung KBRC411 durchteufte ab 58 m über eine Mächtigkeit von 69,0 Metern ("m") 2,59 Gramm pro Tonne Gold ("g/t Au"), einschließlich 6,41 g/t Au über 24,0 m ab 59 m. Dieser Abschnitt ist eine der breitesten und hochgradigsten Zonen, die bisher bei Boin aufgeschnitten wurden. Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für ein Wachstum der Reserven und Ressourcen sowie für hochgradigere Mineralisierungen in Enchi. Die Ergebnisse der im Jahr 2026 abgeschlossenen Bohrungen, einschließlich der Bohrungen, die auf hochgradigere Mineralisierungen in der Tiefe abzielen, werden voraussichtlich in künftige wirtschaftliche Projektstudien einfließen und könnten eine weitere Optimierung des Abbauplans unterstützen.

Highlights der RC-Bohrungen in der Goldlagerstätte Boin bei Enchi

Die Bohrungen durchteuften eine hochgradige Goldmineralisierung, deren Gehalt über dem Gehalt der Mineralreserve lag. Die Bohrung KBRC411 durchteufte 2,59 g/t Au auf 69,0 m ab 58 m, einschließlich 6,41 g/t Au auf 24,0 m ab 59 m. Dieser Durchschnitt gehört zu den breitesten und gehaltreichsten Zonen, die bisher bei Boin aufgeschnitten wurden.

Die Bohrungen zielten auf eine flache Mineralisierung im zentralen Teil der Lagerstätte ab. Die Bohrung KBRC414 durchteufte ab 70 m über eine Mächtigkeit von 32,0 m einen Abschnitt mit 0,83 g/t Au, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts mit 3,37 g/t Au über 6,0 m ab 84 m. Die Bohrungen unterstützen die künftige Optimierung des Abbauplans, wobei die Bohrungen weiterhin das Potenzial von Enchi für höhergradige Abschnitte abgrenzen.

Die Bohrergebnisse sind nicht in der Mineralressourcenschätzung und der Vor-Machbarkeitsstudie enthalten; die Bohrungen unterstreichen weiterhin das langfristige Potenzial von Enchi. Die Bohrungen erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 125 Metern, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Boin gebohrten Bohrlöcher nur bis auf 100 Meter reichte. Alle Lagerstätten bei Enchi sind weiterhin offen für eine Erweiterung entlang des Streichs und in die Tiefe.



Luke Alexander, Präsident und CEO von Newcore, erklärte: "Wir freuen uns, das Potenzial für höhergradige Abschnitte in Enchi weiter abzugrenzen. Diese Bohrungen umfassen einen unserer besten Abschnitte, den " " bisher im Rahmen des Projekts erzielt hat, sowie eine breite Zone mit Goldmineralisierung, die über dem Reservengehalt liegt. Diese Bohrungen zeigen weiterhin die Möglichkeit einer zukünftigen Optimierung des Abbauplans und das Potenzial auf, zusätzliche höhergradige Mineralisierungen in zukünftige Studien einzubeziehen. Da die Bohrgeräte vor Ort bereits im Einsatz sind, freuen wir uns darauf, das Wertpotenzial unseres Enchi-Goldprojekts in Ghana weiter zu erschließen."

Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse von 7 RC-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 960 m (KBRC395, KBRC396, KBRC404, KBRC411 bis KBRC414), die auf die Goldlagerstätte Boin abzielten, wobei alle Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms in Enchi wurden bisher insgesamt 47.100 m in 295 Bohrlöchern gemeldet, wobei 99 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten haben.

Ausgewählte Untersuchungsergebnisse aus den 7 Bohrlöchern des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrprogramms sind nachstehend aufgeführt:

Tabelle 1 - Bohr-Highlights des Goldprojekts Enchi

Bohrloch-ID Zone/Lagerstätte Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) KBRC411 Boin 58,0 127,0 69,0 2,59 einschließlich 59,0 83,0 24,0 6,41 KBRC414 Boin 70,0 102,0 32,0 0,83 einschließlich 84,0 90,0 6,0 3,37 KBRC404 Boin 70,0 92,0 22,0 0,68 einschließlich 72,0 79,0 7,0 1,64

Anmerkungen:

Die vollständigen Ergebnisse sind der detaillierten Tabelle zu entnehmen; Die angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen, wobei die tatsächliche Mächtigkeit auf 75-85 % geschätzt wird; und Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Untersuchungsergebnissen.

Eine Lageplan mit den Bohrlochstandorten ist einsehbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/6006/2026_09_17-ncau-nr-enchi-plan-map-boin.pdf

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und den wichtigsten Befunden für die Bohrlöcher KBRC411 und KBRC414 können unter folgender Adresse eingesehen werden:

https://newcoregold.com/site/assets/files/6006/2026_09-ncau-crosssection-boin.pdf

Eine vollständige Liste der in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse, einschließlich der Bohrlochdetails, ist abrufbar unter:

https://newcoregold.com/site/assets/files/6006/2026_09_17-ncau-enchi-2024-2026-drill-results.pdf

RC-Bohrungen in der Goldlagerstätte Boin

Die Bohrungen KBRC395, KBRC396, KBRC404 sowie KBRC411 bis KBRC414 (insgesamt 7 RC-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 960 m) wurden in Boin durchgeführt und zielten auf eine flach liegende Mineralisierung im zentralen Teil der Lagerstätte ab. Ziel dieser Bohrungen war die Umwandlung von Reserven zur Optimierung des zukünftigen Abbauplans, wobei der Schwerpunkt auf der Umwandlung hochgradiger Abschnitte der Lagerstätte lag. Die Bohrungen sollten die geologische Sicherheit erhöhen und die Kontinuität der Gehalte bestätigen, um künftige Aktualisierungen der Reserven und Ressourcen zu untermauern. Der Schwerpunkt dieser Bohrungen lag auf der Erschließung oxidierter und flacher, frischer Mineralisierungen; die maximale vertikale Tiefe betrug 125 Meter. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher verteilten sich auf fünf separate Abschnitte entlang einer Streichlänge von 1,9 km.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrungen zielten auf den zentralen Teil der Goldlagerstätte Boin ab. Die Bohrung KBRC411 durchteufte eine breite, hochgradige Goldmineralisierungszone mit 2,59 g/t Au auf 69,0 m ab 58 m, einschließlich 6,41 g/t Au auf 24,0 m ab 59 m. Dies ist einer der breitesten und hochgradigsten Abschnitte, die bisher bei Boin angebohrt wurden. Diese Bohrung wurde in einem Gebiet mit bekannter Mineralisierung durchgeführt, mit dem Ziel, die hochgradigen Ziele bei Enchi besser abzugrenzen, was das Potenzial für eine zukünftige Optimierung des Abbauplans unterstreicht. Die Bohrung KBRC414, deren Bohrlochkopf 100 Meter südlich von KBRC411 lag, durchteufte ebenfalls eine breite Mineralisierungszone mit 0,83 g/t Au auf 32,0 m ab 70 m, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 3,37 g/t Au auf 6,0 m ab 84 m. Die Bohrung KBRC404, die sich 500 Meter südlich von KBRC411 befindet, durchteufte ab 70 m einen Abschnitt mit 0,68 g/t Au auf 22,0 m, einschließlich eines Abschnitts mit 1,64 g/t Au auf 7,0 m ab 72 m.

Die in Boin abgeschlossenen RC-Bohrungen durchschneiden weiterhin Mineralisierungen, deren Gehalte über den Reserve- und Ressourcengehalten liegen, und bestätigen weiterhin die Kontinuität entlang des Streichs und in Fallrichtung, wodurch die Hauptstrukturen, aus denen die Goldlagerstätte Boin besteht, definiert und erweitert werden.

Arbeitsprogramm in Enchi

Bei Enchi läuft derzeit ein 80.000 Meter umfassendes Bohrprogramm. Der Schwerpunkt des Bohrprogramms liegt auf der Umwandlung von Ressourcen in Reserven, dem Ausbau der Ressourcen sowie neuen Entdeckungen. Die RC-Bohrungen zielen auf oberflächennahe Mineralisierungen (Oxid-, Übergangs- und flache frische Mineralisierungen) ab, wobei der Fokus auf der Umwandlung von Ressourcen in Reserven liegt und das Potenzial für eine Erweiterung der Reserven und Ressourcen entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten weiter definiert wird. Die Diamantbohrungen zielen auf das hochgradige Potenzial in der Tiefe ab. Die abgeschlossene erste Phase des Bohrprogramms bestand aus Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, wobei lediglich die ersten 28.000 Meter des Bohrprogramms in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung einflossen, die am 18. März 2026 bekannt gegeben wurde und die Grundlage für eine Vor-Machbarkeitsstudie ("PFS") bildete. Alle Lagerstättenbereiche und Vorressourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Die Erschließungsarbeiten in Enchi werden fortgesetzt, um die Projektentwicklung voranzutreiben. Dazu gehören metallurgische Versuche, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten und Umweltuntersuchungen. Im Juni 2026 wurde eine Vor-Machbarkeitsstudie abgeschlossen (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2026), in der eine Basisszenario-Bewertung für die Errichtung eines Tagebaus mit Standardmühle und Carbon-in-Leach-Betrieb unter Einsatz von Vertragsbergbau und einer Verarbeitungskapazität von 5,5 Mtpa dargelegt wurde. Die kürzlich in Enchi abgeschlossenen Bohrungen haben das Potenzial für eine Ressourcenausweitung aufgezeigt, da in der Tiefe hochgradige Abschnitte aufgespürt und Mineralisierungen unterhalb der Tagebaugruben abgegrenzt wurden, die die aktuellen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen einschränken. Die im Jahr 2026 gemeldeten Bohrergebnisse wurden nicht in die Mineralressourcenschätzung und die Vor-Machbarkeitsstudie einbezogen.

Goldlagerstätte Boin

Boin ist eine der vier Lagerstätten, aus denen sich die Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzung in Enchi zusammensetzt (Boin verfügt über eine wahrscheinliche Mineralreserve von 15,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,84 g/t Au, die 429.000 Unzen enthält; eine angezeigte Mineralressource von 23,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,73 g/t Au, die 550.000 Unzen enthält; sowie eine abgeleitete Mineralressource von

9,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,60 g/t Au und einem Gehalt von 178.000 Unzen). Boin liegt 10 Kilometer südlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromanschluss sowie weiterem Zugang über eine Reihe von Bohrstraßen. Boin wird an der Oberfläche durch eine mehr als sechs Kilometer lange und bis zu einem Kilometer breite Goldanomalie im Boden abgegrenzt. Eine geophysikalische Anomalie aus der Luft, die mit der Boin-Struktur zusammenfällt, erstreckt sich über einen weiteren Kilometer nach Norden und drei Kilometer nach Süden über die Grenzen der aktuellen Bohrungen hinaus. Bislang sind etwa 40 % der Gold-im-Boden-Anomalie bei Boin noch nicht durch Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Boin gebohrten Bohrlöcher nur bis auf 100 Meter reicht.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 - Details zu den Bohrlochstandorten des Enchi-Goldprojekts

Bohrloch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m) KBRC395 519761 634802 128 114 -60 102 KBRC396 519818 634956 124 116 -62 84 KBRC404 518835 633435 139 114 -60 126 KBRC411 519064 633887 167 115 -50 174 KBRC412 519011 633877 160 120 -54 198 KBRC413 518998 633919 153 115 -50 132 KBRC414 519059 633801 167 115 -53 144

Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen des Enchi-Goldprojekts

Das Enchi-Goldprojekt verfügt über eine wahrscheinliche Mineralreserve von 51,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von

0,64 g/t Au mit einem Gehalt von 1.055.000 Unzen Gold; eine angezeigte Mineralressource von 83,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Au mit einem Gehalt von 1.502.000 Unzen Gold; sowie eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au mit einem Gehalt von 626.000 Unzen. Die angezeigten Mineralressourcen umfassen die Mineralreserven. Die Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven entsprechen den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und folgen den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die durch Verweis in das National Instrument 43-101 ("NI 43-101") aufgenommen wurden. Die Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel "Enchi-Goldprojekt, Vor-Machbarkeitsstudie, NI 43-101 Technical Report" vom 7. August 2026 mit Stichtag 23. Juni 2026 gemäß NI 43-101 und ist im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Die Mineralreserven-Schätzung wurde für Newcore von Grant Carlson, P. Eng., von Fuse Advisors (Teil von SLR) erstellt; die Mineralressourcen-Schätzung wurde für Newcore von Ryan Wilson, P. Geo., Matthew Halliday, P. Geo., und Schadrac Ibrango, P. Geo., von DRA Americas Inc. erstellt. Diese Personen sind unabhängige qualifizierte Personen ("QP") im Sinne von NI 43-101.

Newcore Gold - Bewährte Verfahren

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards bei allen Explorations-, Probenahme- und Bohrarbeiten. Die Bohrungen wurden von unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Zu den Verfahren zur analytischen Qualitätssicherung und -kontrolle gehört das systematische Einfügen von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt, wo eine 50-Gramm-Gold-Feuerprobe durchgeführt wird.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo., Vizepräsident für Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Herr Smith hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten im Rahmen des " "-Verfahrens durchgeführt, einschließlich des Abgleichs der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrprotokollen und Untersuchungszertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 12-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten im Umfang von mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

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