Von 3,7 auf 50,3 Mio. AUD Umsatz? Warum Analysten bei dieser E-Lkw-Aktie 2027 den Wendepunkt erwarten

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Der Markt für elektrische Schwerlast-Lkw bewegt sich zunehmend von Pilotprojekten in Richtung kommerzieller Skalierung. Für Anleger verschiebt sich damit die entscheidende Frage: Nicht mehr allein die Technologie zählt, sondern welche Unternehmen steigende Nachfrage tatsächlich in Aufträge, Umsatz und schließlich Profitabilität übersetzen können.

Genau hier könnte 2027 für Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) zum entscheidenden Jahr werden. Trim Capital erwartet in seinem Research-Bericht vom 29. Juli einen Umsatzsprung von geschätzten 3,7 Mio. AUD im Geschäftsjahr 2026 auf 50,3 Mio. AUD im Geschäftsjahr 2027. Gleichzeitig soll das EBITDA erstmals positiv werden. Die Prognosen sind ambitioniert - und setzen voraus, dass Janus seinen wachsenden nordamerikanischen Auftragsbestand erfolgreich in Auslieferungen verwandelt.

Vom E-Lkw-Boom zur Umsatzfrage

Die Rahmenbedingungen für die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs verbessern sich. Sinkende Batteriekosten, steigende Produktionsvolumina und höhere Dieselbetriebskosten verändern zunehmend die Wirtschaftlichkeitsrechnung für Flottenbetreiber.

Janus verfolgt dabei einen anderen Ansatz als die großen Fahrzeughersteller. Anstatt komplett neue Elektro-Lkw zu produzieren, rüstet das australische Unternehmen bestehende schwere Diesel-Lkw auf batterieelektrischen Betrieb um. Hinzu kommen austauschbare Batteriesysteme, Charge & Change-Stationen und Software für Flotten- und Energiemanagement.

Damit adressiert Janus insbesondere Flottenbetreiber, die ihre bestehenden Fahrzeuge weiterverwenden möchten. Nach Unternehmensangaben kann eine typische Umrüstung innerhalb von rund sechs Tagen erfolgen. Ein Batteriewechsel dauert etwa vier Minuten.

Entscheidend für die Börsenstory ist inzwischen jedoch weniger die Funktionsweise der Technologie als ihre Skalierbarkeit.

58 Mio. AUD Auftragswert in den USA

Im Juli meldete Janus rund 55 Mio. AUD an neuen unterzeichneten US-Aufträgen. Dadurch stieg das gesamte US-Auftragsbuch auf 87 Lkw-Umrüstungen, 100 Batteriepacks und rund 58 Mio. AUD Bruttoauftragswert bei fünf Flottenkunden.

Dabei verteilt sich das Volumen auf mehrere Betreiber. Laut Trim Capital entfallen 20 Umrüstungen auf Ability Tri-Modal, jeweils 20 auf Golden State Express und WEHACO, 21 auf Tradelink Transport sowie sechs auf King Fio Trucking.

Besonders interessant ist Ability Tri-Modal. Der erste US-Kunde von Janus erhöhte sein ursprüngliches Engagement von vier auf insgesamt 20 Umrüstungen. Folgeaufträge bestehender Kunden können für ein junges Unternehmen ein wichtiger Indikator dafür sein, ob eine Technologie auch nach ersten Tests kommerziell überzeugt.

Zusammen mit Kanada umfasst das nordamerikanische Programm inzwischen 112 geplante Umrüstungen. In Kanada ist allerdings zunächst eine verbindliche erste Phase mit fünf Umrüstungen, 15 Batteriepacks und zwei Stationen vorgesehen. Weitere 20 Fahrzeuge sind als gestaffelte zweite Phase geplant und vom Erfolg der ersten Phase abhängig.

Analyst erwartet den Sprung in die Gewinnzone

Die neuen Aufträge haben Trim Capital dazu veranlasst, seine Annahmen anzupassen.

Für FY2027 rechnen die Analysten mit 160 verkauften Umrüstkits. Der Umsatz soll auf 50,3 Mio. AUD steigen, nachdem für FY2026 lediglich 3,7 Mio. AUD erwartet werden. Noch größer fällt der modellierte Sprung für FY2028 aus: Dann prognostiziert Trim Capital 244,5 Mio. AUD Umsatz.

Auch auf Ergebnisebene wäre 2027 nach dieser Modellrechnung der Wendepunkt. Nach einem erwarteten EBITDA-Verlust von 5,9 Mio. AUD in FY2026 prognostiziert Trim Capital für FY2027 ein positives EBITDA von 1,6 Mio. AUD. Für FY2028 werden bereits 15,8 Mio. AUD erwartet. Der bereinigte Nettogewinn soll von minus 6,0 Mio. AUD über plus 0,9 Mio. AUD auf 10,9 Mio. AUD steigen.

Das sind keine Unternehmensziele, sondern Analystenschätzungen. Gerade bei einem Unternehmen in einer frühen Wachstumsphase können Produktionsverzögerungen oder eine langsamere Nachfrage erhebliche Auswirkungen auf solche Prognosen haben.

1,10 AUD Bewertung - mit einem wichtigen Haken

Auch bei der Bewertung ist der Research-Bericht auffällig.

Trim Capital kommt über ein Discounted-Cashflow-Modell auf einen Wert von 1,10 AUD je Janus-Aktie. Zum Zeitpunkt des Berichts lag der zugrunde gelegte Aktienkurs bei 0,265 AUD. Allerdings hatte das Research-Haus seine vorherige Bewertung von 1,39 AUD reduziert. Hauptgrund war die Verwässerung durch zusätzliche Aktien nach der Kapitalerhöhung.

Das verdeutlicht das Spannungsfeld: Schnelles Wachstum benötigt Kapital.

Janus nahm zuletzt 7,68 Mio. AUD neues Eigenkapital auf. Trim Capital sieht dadurch die Finanzierung des Produktionshochlaufs gestärkt, weist aber zugleich auf den Working-Capital-Bedarf hin, der mit steigenden Stückzahlen einhergeht.

Bei der Einordnung der Bewertung ist zudem ein Interessenkonflikt zu berücksichtigen. Janus ist Research-Kunde von Trim Cap. Mitarbeiter von Trim Capital halten laut Offenlegung Wertpapiere beziehungsweise wirtschaftliche Interessen an Janus. Die Bewertung von 1,10 AUD sollte daher als Analystenmodell und nicht als unabhängiges Kursversprechen verstanden werden.

Jetzt muss Janus liefern

Der nächste Schritt ist deshalb entscheidend. Trim Capital verweist auf das Ziel, die Produktionskapazität bis Ende 2026 auf 50 Kits pro Monat auszubauen. Gleichzeitig nennt der Bericht Skalierung, Finanzierung, Produktionskapazität und Konkurrenz durch etablierte Hersteller sowie andere Batteriewechselanbieter als wesentliche Risiken.

Damit könnte 2027 tatsächlich zum Wendepunkt werden - allerdings nicht automatisch.

Der Auftragsbestand zeigt, dass Janus kommerzielles Interesse für sein Umrüst- und Batteriewechselmodell gefunden hat. Jetzt muss das Unternehmen beweisen, dass es diese Nachfrage in Fahrzeuge auf der Straße, steigende Umsätze und letztlich positiven Cashflow übersetzen kann.

Sollte der Produktionshochlauf gelingen, würde sich Janus innerhalb kurzer Zeit von einem technologiegetriebenen Small Cap zu einem Unternehmen mit substanziellen kommerziellen Umsätzen entwickeln. Genau dieser Übergang - und nicht allein die 1,10-AUD-Bewertung des Analysten - dürfte für Anleger 2027 zum entscheidenden Test werden.

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

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Janus Electric Holdings Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

https://januselectric.com/

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Enthaltene Werte: AU0000395626