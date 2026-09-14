Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von ZEFIRO Methane Corp. Die Welt dynamisiert sich mit unterschiedlichen Parametern, die sich gerade im Energiebereich deutlich bemerkbar machen. Damit steht vor allem Amerika vor einer ungewöhnlichen Infrastrukturaufgabe. Denn durch den massiv wachsenden Energiehunger durch Rechenzentren, Industrie und E-Mobilität erhöht sich der Bedarf an neuer Stromerzeugung, gleichzeitig müssen Millionen alte Öl- und Gasbohrungen umwelttechnisch saniert und gesichert werden. An diesem Punkt positioniert sich ZEFIRO METHANE (Kanada: ZEFI | WKN: A3DVHU | ISIN: CA98926D1069) mit einem Geschäftsmodell, das das Umweltproblem und den Infrastrukturbedarf miteinander verbindet. Die Tochtergesellschaft Plants & Goodwin übernimmt dabei nicht nur das eigentliche Verschließen alter Bohrungen, sondern kann wesentliche Arbeitsschritte von der technischen Untersuchung über Zementierung und Stilllegung bis zur anschließenden Emissionskontrolle selbst abdecken. Durch neue Ausrüstung, zusätzliche Crews, die Expansion in inzwischen 13 US-Bundesstaaten und ein wachsendes Netzwerk staatlicher wie privater Auftraggeber hat sich die operative Reichweite für Zefiro aktuell deutlich erhöht. Denn mit dem jüngsten staatlich finanzierten Auftrag über 11,5 Mio. USD kommt nun ein weiterer mehrjähriger Umsatzbaustein hinzu. Gleichzeitig nimmt die Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt zu: Nach GBC hat inzwischen auch ATB Cormark die Aktie analysiert und mit "Outperform" eingestuft. Während GBC ein Kursziel von 2,12 CAD errechnet, sieht Cormark zunächst 1,00 CAD und verweist zugleich auf zusätzliche Werttreiber durch M&A und Carbon Credits. Damit wird Zefiro Methane zu einer ungewöhnlichen Small-Cap-Story, bei der ein real existierendes Milliardenproblem auf ein operativ wachsendes Unternehmen trifft. In den letzten Tagen scheint die Börse davon Kenntnis zu nehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...