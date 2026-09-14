Die Märkte präsentieren sich weiterhin extrem volatil. Mal geht es zügig aufwärts, dann wieder schnell runter. Doch nun setzen die Märkte auf den Zinshammer. Fast alle großen Investmentbanken dies- und jenseits des Atlantiks erwarten eine Zinserhöhung der Federal Reserve in dieser Woche und rechnen mit einer weiteren bis Jahresende. Die jüngsten Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten von vergangener Woche dürften die Analysten in ihrer Meinung bestätigt haben. Das sind keine guten Nachrichten für die Aktienmärkte. Dennoch bieten sich für Anleger auch Chancen. So haben manche Aktien wie Infineon, HPQ Silicon und First Solar in den vergangenen Wochen kräftig abgeben müssen. Wir schauen, wo sich nun der Einstieg lohnen könnte.
Enthaltene Werte: CA40444L1031,DE0006231004,US3364331070Den vollständigen Artikel lesen ...
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