Im DAX gehen die Korrekturen weiter. In der zurückliegenden Woche büßte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich fast 180 Punkte ein und schloss -0,71% tiefer mit 25.231 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Bayer und Commerzbank, Infineon war bester DAX-Wert. Dreht der Markt nun wieder nach oben? Starker Freitag verhindert Schlimmeres Nach einem verhaltenen Wochenstart geriet der DAX ab Mitte der Woche wieder spürbar unter Druck. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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