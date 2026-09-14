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zukunftsbilanzen.de
14.09.2026 06:46 Uhr
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Super Micro, Palantir und ein Rohstoff Geheimtipp: Welche Aktie hat das größte Potenzial?

Man hat das Gefühl, dass ohne die KI-Boomer-Aktien Super Micro Computer und Palantir, natürlich im Sog von Nvidia und Co., kaum noch etwas im Bereich der Künstlichen Intelligenz läuft. Die Welt rüstet auf bei Serverräumen und auch die Datenanalysen im Regierungs- und Unternehmenssektor schreiten im Eiltempo voran. Palantir und Super Micro bilden damit das fundamentale Rückgrat der neuen KI-Weltwirtschaft. Ohne diese beiden wäre der Boom nicht in dieser Geschwindigkeit vorangeschritten. Aber was wäre KI ohne die strategischen Rohstoffe und auch den immer wichtiger werdenden nachhaltigen Industrieprozessen? Da würde selbst die modernste Tech-KI-Revolution schnell an ihre physischen Grenzen stoßen. Daher schauen wir uns in unserer Analyse von diesen dreien die jüngsten Finanzzahlen, ihre Strategien und die charttechnischen Ausbruchsmuster an. Sie erfahren, wo sich der Einstieg jetzt lohnen könnte und welche Aktie(n) unmittelbar vor einem Kurssprung stehen könnte(n).

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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