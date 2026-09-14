Basel - Der frühere Bankratspräsident der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), Thomas Schneider, hat die unternehmerische Verantwortung für das Radicant-Debakel übernommen. «Unternehmerisches Risiko ist aber kein Fehlverhalten», sagte Schneider zur «Basler Zeitung». Wer eine Bank weiterentwickeln wolle, müsse Entscheidungen treffen, deren Erfolg nicht garantiert sei, sagte Schneider in dem am Montag veröffentlichten Interview. Das Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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