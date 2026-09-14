BERLIN (dpa-AFX) - Das ist neu: Fußballfans können ab dieser Woche bis zu zehn Europapokal-Spiele bei Sky schauen. Möglich ist diese Veränderung zur Vorsaison durch die Übernahme des Pay-TV-Senders durch die RTL-Gruppe, die für den deutschen Markt die Medien-Rechte an Europa und Conference League erworben hat. Kurios: Sky zeigt aber nicht das von RTL produzierte Signal, sondern das vom Schwester-Sender aus Österreich.

Wieso bieten der ebenfalls kostenpflichtige Streaminganbieter RTL+ und Sky in Deutschland unterschiedliche Übertragungen an? "Auf Basis möglichst effizienter Produktionsprozesse haben wir uns dafür entschieden, die bestehende Live-Produktion der Europa League bzw. Europa Conference League von Sky Österreich künftig auch auf Sky Sport in Deutschland auszustrahlen", sagte ein Sprecher.

Die Rechtelage ist kompliziert



Der Grund ist die komplizierte Rechtelage. Anders als in Deutschland hat Sky in Österreich verschiedene Rechtepakete für den Europapokal erworben. Ein wesentlicher Teil davon wird jedoch bei Sky Deutschland in Unterföhring produziert. Auch bekannte deutsche Kommentatoren wie Hansi Küpper, Hannes Herrmann oder Uli Hebel sind dabei im Einsatz. Österreichische Reporter sind ebenfalls am Mikrofon, vor allem bei Partien mit Austria-Teams.

Deutsche Sky-Kunden können nun erstmals insgesamt bis zu zehn Europapokal-Partien pro Spieltag als Einzelspiele oder in der Konferenz sehen. Darunter sind nach Angaben des Senders in der Regel auch die Spiele der deutschen Vertreter Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg.

Was passiert bei deutsch-österreichischen Partien?



Schwierig wird es, wenn deutsche gegen österreichische Teams spielen. Denn in Österreich hat Canal+ das exklusive Erstwahlrecht für eine Partie an jedem Spieltag. Entscheidet sich der Konkurrent etwa für Bayer Leverkusen gegen Red Bull Salzburg, darf Sky die Partie weder in Deutschland noch in Österreich zeigen. Das Gleiche gilt für Hoffenheim gegen Sturm Graz.

Dafür hat die RTL-Gruppe die kompletten Medien-Rechte für den deutschen Markt. Sie kann deutsch-österreichische Partien bei ihren frei zu empfangenden Sender RTL oder Nitro übertragen oder auf seinem kostenpflichtigen Portal RTL+ zeigen.

Ausnahme am ersten Spieltag



Am ersten Spieltag in dieser Woche können Fußballfans hierzulande gleich zwei Spiele mit deutscher Beteiligung ohne Zusatzkosten sehen. RTL zeigt am Mittwoch Bayer Leverkusen gegen NK Celje (21.00 Uhr). Am Tag danach läuft das Spiel der TSG 1899 Hoffenheim bei OFI Kreta (18.45 Uhr) beim Schwestersender Nitro.

Danach überträgt einer der Free-TV-Sender der Gruppe eine Partie pro Runde. Bis zu zehn Spiele der Europa League und der Conference League in Einzelspielen sowie Konferenzen laufen auf dem kostenpflichtigen Portal RTL+ zu den Anstoßzeiten 18.45 Uhr und 21.00 Uhr. Die Conference League mit dem SC Freiburg startet erst am 15. Oktober in die neue Saison.

Kuriosum nur für ein Jahr



Die RTL-Gruppe hat in dieser Saison letztmals die Medien-Reche für die Europa und die Conference League. Danach endet auch das Sky-Kuriosum.

In der kommenden Spielzeit liegen die Rechte der beiden unterklassigen Europapokal-Wettbewerbe beim Konkurrenten DAZN, der dafür nur noch ein Jahr die Champions League zeigen darf. Ab 2027/28 läuft die Königsklasse des europäischen Fußballs beim Streaminganbieter Paramount ./mrs/DP/zb