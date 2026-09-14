Nächste Gasbohrung rückt näher: Neuer Partner steigt in Österreich ein

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ADX Energy meldet eine verbindliche Vereinbarung mit Empyrean Energy über die Finanzierung der geplanten Gasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Empyrean würde 20 Prozent der Bohr- und Testkosten tragen und dafür eine wirtschaftliche Beteiligung von zehn Prozent am GOLD-Gebiet erhalten. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt einer gesonderten Investitionsvereinbarung.
ADX Energy meldet eine verbindliche Vereinbarung mit Empyrean Energy über die Finanzierung der geplanten Gasbohrung GOLD-1 in Oberösterreich. Empyrean würde 20 Prozent der Bohr- und Testkosten tragen und dafür eine wirtschaftliche Beteiligung von zehn Prozent am GOLD-Gebiet erhalten. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt einer gesonderten Investitionsvereinbarung.
Optionsphase bis Mitte Oktober
Grundlage ist eine BHOA (Binding Heads of Agreement, verbindliche Eckpunktevereinbarung) zwischen der ADX-Tochter ADX VIE und Empyrean. Demnach würde Empyrean eine nicht erstattungsfähige Optionsgebühr von 50.000 EUR zahlen. Dafür erhielte das Unternehmen bis zum 16. Oktober 2026 Exklusivität, um seine Finanzierung und die EIA (Energy Investment Agreement, Investitionsvereinbarung) abzuschließen. Nach Unterzeichnung der EIA würde Empyrean 555.400 EUR für Bohrung, Fertigstellung und Erprobung von GOLD-1 bereitstellen. Dieser Betrag entspräche 20 Prozent der auf 2,777 Millionen EUR begrenzten Gesamtkosten. Im Gegenzug würde Empyrean zehn Prozent an einer Partnerschaft halten, die für Exploration, Entwicklung und mögliche Förderung im GOLD-Gebiet gegründet werden solle.
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