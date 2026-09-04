Mehr Gaspotenzial: Expansion in Italien geht in die nächste Runde

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ADX Energy berichtet über einen weiteren Schritt zum Ausbau seines Gasprojekts im Sizilienkanal. Das Unternehmen hat beim italienischen Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit eine dritte Explorationsgenehmigung beantragt. Die neue Fläche umfasst 517 Quadratkilometer und grenzt an das bereits bestehende Genehmigungsgebiet C.R. 150.AU.
ADX Energy berichtet über einen weiteren Schritt zum Ausbau seines Gasprojekts im Sizilienkanal. Das Unternehmen hat beim italienischen Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit eine dritte Explorationsgenehmigung beantragt. Die neue Fläche umfasst 517 Quadratkilometer und grenzt an das bereits bestehende Genehmigungsgebiet C.R. 150.AU.
Drei neue Flächen beantragt
Der neue Antrag trägt die Bezeichnung d 370 C.R. AU. Bereits im August hatte ADX zwei benachbarte Gebiete mit 573,3 und 213,7 Quadratkilometern beantragt. Zusammen mit der bestehenden Fläche von 346 Quadratkilometern erstrecken sich die Genehmigungen und Anträge damit über rund 1.650 Quadratkilometer. ADX hält sämtliche Anteile an der bestehenden Genehmigung. Die Anträge betreffen das italienische Geschäft von ADX, das über die vollständig zum Unternehmen gehörende Tochtergesellschaft Audax Energy geführt wird.
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