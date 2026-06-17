© Foto: aerial-drone - Adobe StockNach monatelanger Rallye sacken die europäischen Gaspreise rasant ab. Wie die weiteren Aussichten sind und wann der Preissturz endlich auf Ihrer Abrechnung ankommt.Die Erleichterung an den Energiemärkten ist messbar: In weniger als einer Woche sind die europäischen Erdgaspreise am virtuellen Handelsplatz TTF (Niederlande) um mehr als 18 Prozent eingebrochen. Lag der Preis vor wenigen Tagen noch bei rund 51 Euro pro Megawattstunde (MWh), sackte er nach den jüngsten Entwicklungen im Großhandel auf ca. 41,5 Euro/MWh ab. Das ist der tiefste Stand seit April. Zum Stand vor Beginn der Nahost-Krise bei etwa 32 Euro ist allerdings noch Platz nach unten. Hauptgrund für den plötzlichen Preissturz ist …
Enthaltene Werte: XD0002745XXX,JE00BDD9QXXX,294505503,DE000ETC0XXX,395448713,JE00BN7KBXXXDen vollständigen Artikel lesen
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