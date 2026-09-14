Die Tesla-Aktie hat sich von ihrem Sommertief bei rund 295 US$ deutlich erholt und notiert inzwischen wieder bei 365,44 US$. Damit steht der Kurs jedoch vor einer charttechnisch heiklen Bewährungsprobe: Die ehemalige Nackenlinie einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation fungiert nun als Widerstand. Gelingt ihre Rückeroberung, könnte sich das Chartbild spürbar aufhellen. Chartanalyse zur Tesla-Aktie Nach dem Bruch der markanten Nackenlinie im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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