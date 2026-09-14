Kupfer zählt zu den Favoriten der Rohstoff-Investoren. Die Nachfrage soll bis 2040 um 50% wachsen und die zukünftige Förderung bei weitem übersteigen. Doch wie kann man von diesem Boom profitieren? Für smarte Anleger ist Ecora Royalties das vielleicht klügste Investment, um von dem erwarteten Preisanstieg zu profitieren.

Von Kohle zu Metallen

Ecora Royalties (2,05 EUR; ISIN GB0006449366) ist kein ganz neues Unternehmen. Es hieß früher Anglo Pacific und besaß Royalties (Umsatzbeteiligungen) auf zwei Kohleminen in Queensland, Australien. Die Royalty auf eine Produktionsstätte für Kraftwerkskohle wurde wegen des Drucks europäischer Anleger abgestoßen; für sie war das ein zu schmutziges Geschäft. Die Umsatzbeteiligung an einer Mine für Kokskohle wurde behalten, die Förderung läuft jedoch um das Jahr 2030 aus. So war das Unternehmen gezwungen, sich neu zu erfinden. Das geschah, indem im Laufe mehrerer Jahre die mit Kohle erzielten Cashflows in Royalties auf die Förderung von Metallen reinvestiert wurden. Auch der Name wurde geändert. 2025 kam der Wendepunkt: Ecora Royalties erzielte erstmals mehr Einnahmen mit Metallen als mit Kohle.

Diese Veränderungen waren verbunden mit einer Person: Marc Bishop Lafleche. Er wurde 2014 Teil des Investment-Teams von Ecora, nachdem er vorher im Bereich Minenfinanzierung der Citigroup gearbeitet hatte. 2020 wurde Lafleche Chief Investment Officer (CIO), seit 2022 ist er der CEO.

2026 ist Erntezeit

Ein Bauer sät, bevor er ernten kann. Folgt man diesem Bild, ist für Ecora Royalties 2026 ein Erntejahr. Das Unternehmen wurde einem breiteren Publikum bekannt durch die Teilnahme am Rule Symposium im Juli in Boca Raton. Star-Investor Rick Rule ist Aktionär und sprach darüber auch auf seinem YouTube-Kanal. Der Aktienkurs, der in den letzten zwanzig Jahren eine wilde Achterbahnfahrt hingelegt hatte, hat sich vom Tief im Jahr 2025 deutlich erholt. In den vergangenen zwölf Monaten hat er in britischen Pfund um 140 % zugelegt.

Die Anfang September veröffentlichten Halbjahreszahlen zeigen die Entwicklung sehr deutlich. Der operative Cashflow stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ...

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