Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat das Düsseldorfer Unternehmen SPIE beauftragt, Photovoltaik-Anlagen auf ihren Liegenschaften im Norden und Nordosten Deutschlands zu installieren. Derzeit würden mehr als 300 Gebäude in Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf ihre Eignung geprüft. Die Errichtung der Photovoltaik-Anlagen soll dann sukzessive bis 2030 erfolgen, wie SPIE weiter mitteilte. Die Bundesanstalt ist das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes. Mittels Neubau, Kauf oder Anmietung deckt es den Grundstücks- und Raumbedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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