Neues System vereint Röntgenmikroskopie und microCT in einem durchgängigen Multiskalen-Workflow

ZEISS hat heute ZEISS VersaXRM 5 Insight vorgestellt, ein hybrides 3D-Röntgenmikroskop, mit dem Forschende und Techniker:innen Proben schneller untersuchen können. Das System vereint Röntgenmikroskopie und microCT in einer zentralen Plattform und ermöglicht effizientes zerstörungsfreies 3D-Imaging mit mehrskaligem Imaging, geführten Workflows und automatisierter KI-fähiger Rekonstruktion. Leistungsfähigkeit und Nutzen standen bei der Entwicklung von ZEISS VersaXRM 5 Insight im Vordergrund. Dank des Systems können Forschende und Techniker:innen in der Materialforschung, der industriellen Inspektion und den Biowissenschaften bisherige Zielkonflikte in Sachen Durchsatz, Auflösung und Bedienkomfort reduzieren.

Mehrskaliges Imaging ohne Workflow-Unterbrechung

Forschende, Techniker:innen und Biowissenschaftler:innen müssen oft komplexe Proben mit unterschiedlichen Längenskalierungen untersuchen. Sie wollen innere Merkmale sichtbar machen, die sich auf Leistungsfähigkeit, Verhalten oder Fehleranfälligkeit auswirken, oder die Struktur und die räumliche Anordnung in biologischen Präparaten nachvollziehen. Ganz im Sinne dieser Anforderungen vereint ZEISS VersaXRM 5 Insight ein großes Sehfeld und hochauflösendes Imaging in einem System. Nutzer:innen können größere Proben prüfen, auf interessierende Bereiche heranzoomen und detaillierte 3D-Einblicke gewinnen, ohne die Hardwarekonfiguration ändern oder den Workflow oder das Experiment unterbrechen zu müssen.

Das System vereint die Durchsatzmöglichkeiten, die Flexibilität und die Effizienz eines microCT mit dem detaillierten Imaging und den umfassenden Einblicken der laborbasierten Röntgenmikroskopie. Diese Hybridfähigkeit sorgt für einen einheitlichen Workflow für das Imaging sowohl von großen Strukturen als auch von kleinsten inneren Merkmalen - die Probe bleibt dabei intakt.

Hochauflösendes Imaging zum Schutz der Probe

ZEISS VersaXRM 5 Insight umfasst RaaD-Funktionen (Resolution at a Distance) für das hochauflösende Imaging kleiner Merkmale und innerer Defekte innerhalb von großen Proben. Proben müssen nicht mehr geschnitten, getrimmt oder erneut fixiert werden. So können Nutzer:innen in Wissenschaft und Industrie Zeit sparen, Fehler bei der Präparation vermeiden und filigrane oder schwer reproduzierbare Proben schützen.

Mit dem zerstörungsfreien Imaging lassen sich interessierende Bereiche im Inneren einer Probe auch ohne zusätzliche Präparation oder Folgeanalyse identifizieren. Dies ermöglicht gezieltere Untersuchungen, reduziert die unnötige Verarbeitung von Proben und erhöht die Verlässlichkeit bei der Inspektion, Forschung und Qualitätssicherung.

Geführte Prozesse für schnellere, zuverlässigere Ergebnisse

Die Produktivität beim 3D-Röntgen-Imaging hängt nicht allein von der Scangeschwindigkeit ab. ZEISS VersaXRM 5 Insight arbeitet mit ZEN navx, einer intuitiven Softwareumgebung mit intelligenter Führung und probenorientierter Navigation, um die Einrichtungszeit, bedienerabhängige Unterschiede und Workflow-Entscheidungen zu optimieren. Diese Software vereinfacht die Einrichtung, unterstützt probenspezifische Imaging-Entscheidungen und schützt sowohl die Probe als auch das System.

Der FAST Mode gibt sofortiges Imaging-Feedback für die dreidimensionale Navigation, die Inspektion ganzer Teile und Scans mit mittlerer Auflösung. Screening, Positionierung und In-situ-Experimente - und damit letztlich die Ergebnisfindung - werden beschleunigt.

"Für Teams, die sowohl Produktivität im Alltag als auch fortgeschrittene 3D-Imaging-Funktionen vereinen möchten, bietet ZEISS VersaXRM 5 Insight eine praxisorientierte Lösung", erklärte Dr. Keith Duncan, Forscher und Leiter für Röntgen-Imaging am Danforth Plant Science Center, Missouri, USA, nach einem Beta-Test des Systems. "Die optimierte Detektorarchitektur mit Flachbilddetektor und RaaD-Funktionen (Resolution at a Distance) liefert eine eindrucksvolle Bildqualität. Nutzer:innen können damit rasch von der Übersicht zur Detailansicht wechseln, während die Proben intakt bleiben und Workflows reibungslos ablaufen."



Für Forschung und Industrie

ZEISS VersaXRM 5 Insight unterstützt verschiedenste Anwendungen in der Materialforschung, der industriellen Inspektion und den Biowissenschaften. In der Materialforschung können Nutzer damit Fehlermechanismen untersuchen, innere Defekte erkennen und die mikrostrukturelle Entwicklung mit In-situ- und 4D-Untersuchungen quantifizieren. In industriellen Workflows unterstützt das System die hochauflösende Qualitätskontrolle von Teilen, die Ursachenanalyse bei Halbleiter- und Elektronikeinheiten sowie die Steigerung des Ertrags durch tiefere 3D-Einblicke bei der Fertigung, Qualitätssicherung und Schadensanalyse.

In den Biowissenschaften erhalten Forschende mit ZEISS VersaXRM 5 Insight die Möglichkeit, biologische Strukturen in 3D über mehrere Skalen hinweg zu visualisieren, interessierende Bereiche für Imaging-Folgeuntersuchungen zu ermitteln und wertvolle Proben zu bewahren.

"ZEISS VersaXRM 5 Insight vereint die Flexibilität von microCT, die Detailtiefe der Röntgenmikroskopie und geführte Workflows in einer einzigen, wertoptimierten Plattform", erklärte Nicolas Gueninchault, Leiter des Geschäftsfelds Röntgenmikroskopie bei ZEISS Microscopy. "Mit diesem System können Nutzer effizienter arbeiten, wertvolle Proben schützen und die nötigen 3D-Einblicke erhalten, ohne sich zwischen Durchsatz, Auflösung und Bedienkomfort entscheiden zu müssen."

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ZEISS Research Microscopy Solutions

Kristin Unger

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