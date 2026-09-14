© Foto: Michael - stock.adobe.comDer starke Anstieg der Commerzbank-Aktie in diesem Monat hat vor allem drei Gründe.
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