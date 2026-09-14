DAX Verlierer: BASF Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Der deutsche Leitindex zeigte sich zum Wochenend-Auftakt gespalten: Per Xetra-Schlussnotierung am Freitag (11.09.2026) standen 29 Werte im Plus, während 11 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden.

Das Ende der Kurstafel belegte die BASF Aktie, die mit einem Minus von 2,41 Prozent den größten Tagesverlust hinnehmen musste und damit der stärkste DAX Verlierer war. Ebenfalls schwach zeigten sich Rheinmetall (-2,20 - und Henkel (-1,66 %).

- BASF WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Ticker: BAS

?? DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

BASF als Tagesverlierer unter Druck: Die BASF-Aktie führte die Liste der DAX-Verlierer mit einem Xetra-Tagesverlust von 2,41 - an und schloss damit am Ende der Kurstafel.

Die BASF-Aktie führte die Liste der DAX-Verlierer mit einem Xetra-Tagesverlust von 2,41 - an und schloss damit am Ende der Kurstafel. Kritische Marken im Tageschart: Mit dem Schlusskurs unter der SMA20 (52,26 EUR) droht bei fehlender Bestätigung ein weiterer Abverkauf in Richtung der SMA50 (50,58 EUR) und SMA200 (49,14 EUR).

Mit dem Schlusskurs unter der SMA20 (52,26 EUR) droht bei fehlender Bestätigung ein weiterer Abverkauf in Richtung der SMA50 (50,58 EUR) und SMA200 (49,14 EUR). Eingetrübtes 4h-Chartbild: Auch auf der kürzeren Zeitebene wurden die Unterstützungen SMA20 und SMA50 aufgegeben - der Bereich um 52,96-53,01 EUR dient nun als erster charttechnischer Widerstand.

BASF Aktie unter Druck: Die detaillierte Chartanalyse

Die BASF Aktie (Ticker: BAS) hat am Freitag per Xetra-Schlusskurs 2,41 Prozent verloren. Nachfolgend werfen wir einen genauen Blick auf die charttechnischen Signale im Tages- und 4-Stunden-Chart.

Betrachtung im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer Seitwärtsphase bis Ende 2025 zog das Kaufinteresse Ende Januar 2026 wieder an. Im Zuge dieser Bewegung schob sich die Aktie deutlich über die 50-EUR-Marke, konnte sich dort jedoch nicht dauerhaft etablieren. Mitte Februar setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs bis in den Bereich von 44,00 EUR drückten....

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