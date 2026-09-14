Die Roche-Aktie gehört am Montagvormittag mit einem Kursgewinn von über +3% zu den Top-Performern auf dem europäischen Aktienmarkt. Was treibt den Kurs des Schweizer Pharmariesen nach oben und ist die Aktie ein Investment wert? Ein wichtiger Studienerfolg Der heutige Kursanstieg der Roche-Aktie wird primär durch positive Nachrichten aus der Onkologie-Pipeline getrieben. Roche veröffentlichte vielversprechende klinische Daten zum Krebsmedikament Tam-Peli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de