Almonty hat nach einem beeindruckenden Kursanstieg zuletzt kräftig Federn gelassen. Der kanadische Wolframproduzent profitiert operativ vom Produktionshochlauf in Südkorea, während der Kurs eine deutliche Verschnaufpause einlegt. Charttechnisch nähert sich die Aktie dabei einer wichtigen Fibonacci-Marke. Sangdong produziert, Jefferies bestätigt Almonty Industries hat die vergangene Woche mit einem Minus von -11,6% abgeschlossen. Allein am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de