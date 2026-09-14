Goldproduzent steigt in GDXJ auf!

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Heliostar Metals meldet die Aufnahme in den GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF). Die Änderung soll nach Börsenschluss am 18. September 2026 wirksam werden. Damit findet das Unternehmen künftig Eingang in einen börsengehandelten Fonds, der auf kleinere und mittelgroße Goldproduzenten sowie Goldentwickler ausgerichtet ist.

Heliostar Metals meldet die Aufnahme in den GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF). Die Änderung soll nach Börsenschluss am 18. September 2026 wirksam werden. Damit findet das Unternehmen künftig Eingang in einen börsengehandelten Fonds, der auf kleinere und mittelgroße Goldproduzenten sowie Goldentwickler ausgerichtet ist.

Neue Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt

Die Aufnahme erfolge im Zuge der halbjährlichen Überprüfung und der vierteljährlichen Neugewichtung des GDXJ, teilte Heliostar mit. Solche Anpassungen führen dazu, dass der Fonds seine Beteiligungen entsprechend der neuen Zusammensetzung ausrichtet. Das kann die Handelsaktivität einer aufgenommenen Aktie erhöhen, ist jedoch keine Bewertung der operativen Entwicklung oder der künftigen Geschäftsaussichten. CEO Charles Funk bezeichnete die Aufnahme als wichtigen Meilenstein. Heliostar habe sich innerhalb von etwas mehr als sechs Jahren von einem Explorationsunternehmen mit einem einzelnen Projekt zu einem Produzenten mit mehreren Minen und Entwicklungsprojekten gewandelt.

Goldproduktion finanziert Projektpipeline

Heliostar produziert Gold in den Minen La Colorada im mexikanischen Bundesstaat Sonora und San Agustin in Durango. Die dort erwirtschafteten Mittel sollen nach Angaben des Unternehmens die Entwicklung weiterer Projekte in Mexiko und den USA unterstützen. Ende August meldete Heliostar den Beginn des Tagebaus in der Grube Veta Madre bei La Colorada. Für die gesamte Mine La Colorada erwartet das Unternehmen 2026 eine Produktion von 20.000 bis 22.300 Unzen Gold. Diese soll im laufenden Jahr vor allem aus bestehenden Haldenbeständen und Wiederlaugung stammen. Erz aus Veta Madre soll nach bisherigen Planungen ab 2027 zur Goldproduktion beitragen. Der aktuelle technische Bericht und Betriebsplan weist für La Colorada über eine Laufzeit von sechs Jahren eine durchschnittliche Jahresproduktion von 46.100 Unzen Gold aus. Zum Portfolio gehören außerdem Cerro del Gallo, San Antonio, Goldstrike und Unga. Als wichtigstes Entwicklungsprojekt gilt Ana Paula im mexikanischen Bundesstaat Guerrero, das sich vollständig im Besitz von Heliostar befindet.