Endgültige Vergabe vorbehaltlich der Entscheidung über den Einspruch eines Mitbieters

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) freut sich bekanntzugeben, dass die vom Unternehmen über seine beiden Tochtergesellschaften in Spanien eingereichten Angebote für das Goldprojekt Salamón von der regionalen Generaldirektion für Energie und Bergbau angenommen wurden, vorbehaltlich eines laufenden Einspruchsverfahrens. Das Salamón-Projekt umfasst zwei Genehmigungen zur Mineralexploration, die sich über 19 Bergbau-Rastereinheiten mit einer Gesamtfläche von etwa 532 Hektar in der Provinz León im Norden Spaniens erstrecken. Die Rechte wurden im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens gesichert, das von den regionalen Behörden von Kastilien und León durchgeführt wurde.

Das Salamón-Projekt liegt entlang der 100 km langen León-Verwerfung, eines bedeutenden, tiefreichenden strukturellen Korridors, in dem historisch zahlreiche hochgradige Mineralvorkommen nachgewiesen wurden. Es liegt 30 km östlich von Pan Globals jüngster hochgradiger Goldentdeckung im Cármenes-Projekt in einem Gebiet mit Bergbautradition und Zugang zu Strom, Straßen und Schienenanbindung.

Das Unternehmen wurde darüber informiert, dass ein anderer Bieter gegen die Entscheidung der Generaldirektion Einspruch eingelegt hat und die endgültige Annahme des Angebots des Unternehmens von der Entscheidung über den Einspruch abhängt. Obwohl keine Gewähr für den Ausgang des Einspruchsverfahrens gegeben werden kann, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass sein Angebot zu gegebener Zeit bestätigt wird.

Über Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. führt aktiv Explorationsarbeiten nach kupferreichen Mineralvorkommen sowie nach Gold und anderen Metallen durch. Die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage bei Kupfer sind überzeugend. Als kritischer Rohstoff für die weltweite Elektrifizierung und die Energiewende bietet Kupfer zudem Aussicht auf langfristig starke Preise. Auch Gold erzielt derzeit Rekordpreise.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Escacena, beherbergt die Kupfer-Zinn-Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda und liegt im ertragreichen Iberischen Pyritgürtel im Süden Spaniens. Eine günstige Genehmigungspraxis, eine hervorragende Infrastruktur, umfassende Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischem Rohstoff durch die Europäische Kommission machen die Region zu einem erstklassigen, risikoarmen Standort für Bergbauinvestitionen.

Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes im Norden Spaniens, befindet sich in einem Gebiet mit einer langen Bergbaugeschichte und einer hervorragenden Infrastruktur. Das Team von Pan Global verfügt über nachgewiesene Kompetenz in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources verpflichtet sich zu einem sicheren Betrieb und zu größtmöglichem Respekt gegenüber der Umwelt und den Gemeinden, mit denen wir zusammenarbeiten. Das Unternehmen ist Mitglied des United Nations Global Compact und richtet seine Geschäftstätigkeit nach dessen Prinzipien aus.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications

jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com

Tel.: +1-236-886-9518

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Hierzu zählen unter anderem Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten hinsichtlich der Zukunft. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu geplanten Explorationsaktivitäten, zum Potenzial für die Verifizierung oder Umwandlung historischer Schätzungen von Mineralressourcen sowie zur potenziellen Größe oder Kontinuität der Mineralisierung im Projekt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Entwicklungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Dazu zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorationsergebnissen, der Möglichkeit zur Verifizierung historischer Daten, Genehmigungen, Finanzierung, Rohstoffpreisen und allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbliche, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Leser sollten die Risikohinweise in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens zu seinen geprüften Jahresabschlüssen beachten, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurden.

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