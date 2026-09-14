Die BioNTech-Aktie bleibt ein Spielball zwischen vielversprechender Onkologie-Pipeline und tiefgreifendem Konzernumbau. Nach dem jüngsten Kurssprung bis knapp 100 € folgte bereits wieder ein kräftiger Rücksetzer auf aktuell 86,15 €. Der Tageschart zeigt nun eine interessante Konstellation: Rund um 81,30 € wartet die nächste wichtige Unterstützung mitsamt steigender Trendlinie. Hält dieser Bereich, könnte sich daraus die nächste größere Aufwärtsbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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