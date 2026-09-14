Engie und Return haben eine bestehende Vereinbarung über die Nutzung zusätzlicher Flexibilität aus Batteriespeichern in Deutschland von 100 auf 400 Megawatt erweitert. Die Vereinbarung ist als virtuelles Flexibility Purchase Agreement (FPA) strukturiert, teilten die Unternehmen am Montag mit. Bei dem Modell werde die Vereinbarung für mehrere Batteriespeicher geschlossen und beziehe sich nicht nur auf eine Anlage. Diese Anlagen würden über das Virtual Flexibility Portfolio (VFP) gebündelt. Über eine einzige Schnittstelle erhält Engie dann Zugriff auf diese Batteriespeicher und ihre Kapazität. Den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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