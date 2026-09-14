Die Deutsche Börse-Aktie liefert die erhoffte Trendwende nahezu mustergültig. Seit dem in meiner Analyse Ende Juni herausgearbeiteten Ausbruchsszenario hat der Titel mehr als +18% zugelegt und notiert inzwischen bei 284,40 €. Damit rückt nicht nur das Allzeithoch bei 294,50 € wieder in unmittelbare Nähe. Gelingt dort der nächste Befreiungsschlag, dürfte auch die runde Marke von 300 € zum Thema werden. Neue Fusionsfantasie sorgt für Rückenwind Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de