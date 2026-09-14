Anzeige
Mehr »
Montag, 14.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer bei 7 Dollar: Wer hat die nächste Mine?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.09.2026 16:33 Uhr
209 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -8-

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
14-Sep-2026 / 15:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

14 September 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 8 September 2026 to 11 September 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
             Volume-weighted average price   Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
              (pence per share)         volume     share (p)       share (p) 

8 September   LSE   212.0642              177516     220.0000       201.5000 
2026 
 
 
9 September   LSE   199.1739              65118      210.0000       195.0000 
2026 
 
 
10 September  LSE   201.2690              69584      203.5000       198.8000 
2026 
 
 
11 September  LSE   194.4659              68613      202.0000       191.0000 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,869,082 of its Ordinary Shares in treasury and has 295,872,494 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 295,872,494 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
        purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
08 September  346            220.00        08:05:00       00418310036TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  346            220.00        08:05:01       00418310046TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  343            218.50        08:05:01       00418310057TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  348            216.50        08:05:18       00418310461TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  75000           220.00        08:06:10       00418310816TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  334            213.50        08:11:45       00418313902TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  341            212.50        08:11:49       00418313933TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  341            216.00        08:13:06       00418314437TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  983            217.50        08:14:48       00418315030TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  983            214.50        08:14:53       00418315069TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  639            213.50        08:15:23       00418315271TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  639            212.00        08:15:23       00418315272TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  653            212.50        08:16:38       00418315789TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  343            212.50        08:18:02       00418316301TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  333            213.50        08:21:20       00418317813TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  155            216.00        08:24:58       00418319478TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1387           216.00        08:25:31       00418319754TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1387           215.00        08:27:10       00418320717TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1372           213.50        08:27:10       00418320718TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  343            213.50        08:31:41       00418322619TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  343            213.00        08:31:41       00418322620TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1715           212.00        08:31:51       00418322690TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  327            212.00        08:31:51       00418322693TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322694TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            211.50        08:31:51       00418322695TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322696TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322698TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322699TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        08:31:51       00418322700TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  671            211.00        08:31:51       00418322701TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            211.00        08:31:51       00418322702TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  301            210.50        08:32:53       00418323225TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1056           210.50        08:32:53       00418323226TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1746           210.50        08:33:41       00418323771TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1374           210.00        08:33:44       00418323824TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  331            211.00        08:38:14       00418325903TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  328            210.00        08:39:21       00418326343TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  328            210.00        08:39:21       00418326344TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  682            209.00        08:39:22       00418326345TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  681            209.00        08:39:22       00418326346TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  334            213.50        12:11:10       00418442548TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  345            213.50        12:12:41       00418442570TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  346            213.50        12:15:14       00418442610TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  5             213.50        12:17:51       00418442657TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  212            213.50        12:17:51       00418442658TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  129            213.50        12:17:51       00418442659TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  10            213.50        12:20:19       00418442704TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  7             213.50        12:21:05       00418442719TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  204            213.50        12:21:05       00418442720TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  98            213.50        12:22:01       00418442748TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  179            213.50        12:23:07       00418442762TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  183            213.50        12:24:09       00418442781TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  27            213.50        12:25:51       00418442812TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  139            213.50        12:26:15       00418442821TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1031           213.00        12:26:39       00418442830TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  351            213.00        12:41:34       00418443119TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  339            212.00        12:42:39       00418443155TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  340            212.00        12:42:39       00418443156TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  339            212.00        12:42:39       00418443157TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  335            212.00        12:55:37       00418443493TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            212.00        12:55:37       00418443494TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2- 

08 September  336            212.00        12:55:37       00418443495TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  211            212.00        12:55:37       00418443496TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  124            212.00        12:55:37       00418443497TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  335            212.00        12:55:37       00418443498TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  320            211.00        12:55:42       00418443501TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  328            211.00        12:55:43       00418443502TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  326            211.50        12:57:17       00418443524TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  239            212.00        13:01:10       00418443655TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  101            212.00        13:01:10       00418443656TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  340            211.50        13:03:00       00418443700TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  333            210.50        13:03:03       00418443702TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  337            210.00        13:03:05       00418443703TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  329            210.00        13:06:07       00418443781TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  330            210.00        13:06:07       00418443782TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            209.50        13:06:20       00418443805TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            209.00        13:09:23       00418443905TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  336            209.00        13:09:23       00418443906TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  321            206.00        13:15:10       00418444039TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  320            206.00        13:15:10       00418444040TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  9             205.50        13:15:11       00418444041TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  351            205.00        13:26:34       00418444345TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  324            205.00        13:29:12       00418444418TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  26            205.00        13:29:12       00418444419TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  349            204.00        13:30:10       00418444438TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  348            204.00        13:30:10       00418444439TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  348            204.00        13:30:10       00418444440TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  348            204.00        13:30:10       00418444441TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  348            204.00        13:30:10       00418444442TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  348            204.00        13:30:10       00418444443TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  330            202.50        13:31:24       00418444474TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  945            204.50        13:36:46       00418444656TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  334            205.50        13:53:17       00418445134TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  871            205.50        13:53:22       00418445135TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  129            205.50        13:55:11       00418445223TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  203            205.50        13:55:11       00418445224TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  288            205.50        13:56:41       00418445269TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  45            205.50        13:56:41       00418445270TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  63            205.50        13:57:54       00418445309TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  218            205.50        13:57:54       00418445310TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  51            205.50        13:57:54       00418445311TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  30            205.50        13:59:10       00418445336TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  86            205.50        13:59:10       00418445337TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  992            205.00        14:06:38       00418445583TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  117            205.00        14:06:38       00418445584TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  33            205.00        14:10:42       00418445814TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  181            205.00        14:10:42       00418445815TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1109           205.00        14:10:42       00418445816TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1296           204.50        14:15:34       00418445946TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  324            204.50        14:15:34       00418445947TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  324            204.50        14:15:34       00418445948TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1374           204.00        14:17:32       00418445990TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  343            204.00        14:17:32       00418445991TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  329            201.50        14:19:43       00418446047TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  330            202.50        14:23:41       00418446116TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  335            203.00        14:39:19       00418447253TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  328            203.00        14:39:41       00418447270TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  354            203.00        14:40:00       00418447297TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  326            203.00        14:41:10       00418447412TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  324            203.00        14:42:19       00418447502TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  327            203.00        14:43:31       00418447595TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  310            203.00        14:44:42       00418447664TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  16            203.00        14:44:42       00418447665TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  325            203.00        14:45:52       00418447745TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  300            203.00        14:47:04       00418447876TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  25            203.00        14:47:04       00418447877TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  324            203.00        14:48:04       00418447970TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  327            203.00        14:49:04       00418448076TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1405           202.50        14:49:04       00418448077TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  968            203.50        14:50:23       00418448159TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  322            203.50        14:50:23       00418448160TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  322            203.50        14:50:23       00418448161TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  288            204.00        15:03:02       00418449410TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  539            204.00        15:03:03       00418449411TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  421            205.00        15:04:09       00418449518TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  261            205.00        15:14:51       00418450458TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  550            205.00        15:15:00       00418450471TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  371            205.00        15:15:00       00418450472TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  289            205.00        15:15:43       00418450554TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  54            205.00        15:15:43       00418450555TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1365           204.50        15:15:44       00418450556TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  683            204.00        15:15:54       00418450570TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  324            203.50        15:16:00       00418450580TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3- 

08 September  335            203.00        15:21:06       00418451122TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  335            203.00        15:22:19       00418451220TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  491            202.50        15:39:10       00418452608TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  3010           202.50        15:41:55       00418452819TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  491            202.50        15:41:55       00418452820TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  295            203.00        15:41:55       00418452821TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  590            203.00        15:41:55       00418452822TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  619            203.00        15:41:55       00418452823TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1997           203.00        15:41:55       00418452824TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  346            201.50        15:57:39       00418453984TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  30000           202.50        15:58:46       00418454114TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  329            202.00        15:59:33       00418454152TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  351            201.50        15:59:39       00418454163TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  315            202.50        16:04:28       00418454488TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  277            202.50        16:04:28       00418454489TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  688            202.00        16:09:15       00418454841TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  344            202.00        16:09:15       00418454842TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  344            202.00        16:09:15       00418454843TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  344            202.00        16:09:15       00418454844TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  344            202.00        16:09:15       00418454845TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  234            203.00        16:14:02       00418455235TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  204            203.00        16:14:09       00418455251TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  1             203.00        16:14:09       00418455252TRLO1   XLON 
2026 
 
 
08 September  527            203.00        16:14:09       00418455253TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  27            210.00        08:07:16       00418575065TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  450            210.00        08:07:16       00418575066TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  543            210.00        08:07:16       00418575067TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  35            210.00        08:07:16       00418575068TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  5             210.00        08:07:16       00418575069TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  26            210.00        08:07:16       00418575070TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  351            210.00        08:08:32       00418575857TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  351            208.00        08:08:43       00418575960TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  351            208.00        08:08:43       00418575961TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  379            207.00        08:08:53       00418576043TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  354            206.50        08:12:48       00418578315TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  353            206.50        08:13:45       00418578939TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  359            206.50        08:14:41       00418579475TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  353            206.50        08:15:54       00418580265TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  353            205.00        08:17:10       00418581151TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  352            205.00        08:17:10       00418581152TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  352            205.00        08:17:10       00418581153TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  353            205.00        08:17:10       00418581154TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  353            205.00        08:17:10       00418581155TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  375            204.50        08:17:10       00418581156TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  375            202.00        08:19:05       00418582300TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  383            202.50        08:28:32       00418589196TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  382            202.50        08:28:32       00418589197TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  382            202.50        08:28:32       00418589198TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  383            202.50        08:28:32       00418589199TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  382            202.50        08:28:32       00418589200TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  383            202.50        08:28:32       00418589201TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  355            200.50        08:31:13       00418590751TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  380            200.00        08:32:44       00418591387TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  354            199.80        08:32:44       00418591388TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  708            201.00        08:39:21       00418594100TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  354            201.00        08:39:21       00418594101TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  357            200.00        08:41:13       00418595113TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  353            199.80        08:42:24       00418595702TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  367            199.80        08:51:14       00418600089TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  367            199.80        08:51:14       00418600090TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  368            199.80        08:51:14       00418600091TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  368            199.80        08:51:14       00418600092TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  367            199.80        08:51:14       00418600093TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  366            198.40        09:00:14       00418604376TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  365            198.40        09:00:14       00418604377TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  365            198.40        09:00:14       00418604378TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  721            196.00        09:04:18       00418606324TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  714            195.60        09:08:52       00418608539TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  373            196.40        09:20:15       00418614717TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  747            196.40        09:20:15       00418614718TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  373            196.40        09:20:15       00418614719TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  373            196.40        09:20:15       00418614720TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  386            195.00        09:21:11       00418615151TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  352            196.40        09:29:29       00418619111TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  137            196.40        09:29:29       00418619112TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  352            196.20        09:30:09       00418619468TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  351            196.20        09:30:09       00418619469TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  351            196.20        09:30:09       00418619470TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  359            197.40        09:40:44       00418626385TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  359            198.00        09:40:44       00418626386TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  82            197.80        09:44:48       00418629465TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  380            197.80        09:44:48       00418629466TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  352            197.80        09:44:48       00418629467TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -4- 

2026 
 
 
09 September  298            197.80        09:44:48       00418629468TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  1520           199.00        09:49:25       00418632520TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  326            199.80        09:54:04       00418635240TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  961            199.80        09:54:04       00418635241TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  1146           200.00        10:08:45       00418651929TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  382            200.00        10:08:45       00418651930TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  382            200.00        10:08:45       00418651931TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  1126           198.40        10:21:35       00418670399TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  370            198.00        10:33:06       00418687326TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  1481           198.00        10:33:06       00418687327TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  370            198.00        10:33:06       00418687328TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  370            198.00        10:33:06       00418687329TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  370            198.00        10:33:06       00418687330TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  352            198.40        10:42:29       00418702375TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  704            197.80        10:49:06       00418707319TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  745            197.40        10:50:30       00418707941TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  719            197.40        10:52:54       00418709303TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  367            198.00        11:28:13       00418714888TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  367            198.00        11:28:13       00418714889TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  2203           198.00        11:28:13       00418714890TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  709            197.60        11:46:00       00418715373TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  1138           198.40        12:10:18       00418716074TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  97            198.20        12:10:27       00418716080TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  460            198.20        12:10:31       00418716081TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  75            198.20        12:10:35       00418716082TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  1817           199.20        12:12:45       00418716160TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  377            197.60        12:31:12       00418717225TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  1150           198.00        12:43:43       00418717684TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  750            197.80        12:43:51       00418717733TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  763            197.00        13:02:09       00418718661TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  708            197.00        13:02:09       00418718662TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  765            197.60        13:12:04       00418718915TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  575            197.40        13:12:05       00418718918TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  195            197.40        13:12:05       00418718919TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  735            197.20        13:17:07       00418719073TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  367            197.20        13:17:07       00418719074TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  756            197.60        13:35:54       00418719897TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  743            197.40        13:37:45       00418719976TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  372            197.40        13:37:45       00418719977TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  714            198.40        13:51:57       00418720377TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  357            198.40        13:51:57       00418720378TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  1068           199.00        13:59:47       00418720590TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  356            199.00        13:59:47       00418720591TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  766            198.00        14:12:02       00418721113TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  382            198.00        14:12:02       00418721114TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  383            198.00        14:12:02       00418721115TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  662            197.60        14:31:15       00418722596TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  76            197.60        14:31:15       00418722597TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  384            198.40        14:42:47       00418725209TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  356            198.20        14:45:11       00418725332TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  355            198.20        14:45:11       00418725333TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  554            198.00        14:49:36       00418725650TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  192            198.00        14:50:02       00418725666TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  296            198.00        14:50:02       00418725667TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  746            198.00        14:55:55       00418726086TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  330            198.20        15:00:04       00418726421TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  26            198.20        15:02:36       00418726639TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  330            198.20        15:02:36       00418726640TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  382            199.00        15:19:20       00418727875TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  382            199.00        15:19:20       00418727876TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  103            199.00        15:19:20       00418727877TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  279            199.00        15:19:20       00418727878TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  353            198.80        15:33:30       00418729132TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  353            198.80        15:33:30       00418729133TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  352            198.80        15:33:30       00418729134TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  365            198.60        15:36:54       00418729321TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  365            198.60        15:36:54       00418729322TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  383            199.00        15:43:51       00418729758TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  380            198.80        15:44:03       00418729789TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  269            198.80        15:52:00       00418730217TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  55            198.80        15:52:00       00418730218TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  45            198.80        15:52:00       00418730219TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  95            198.00        15:53:43       00418730289TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  435            198.00        15:54:33       00418730369TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  374            198.00        15:55:04       00418730406TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  705            197.60        15:59:01       00418730754TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  740            197.20        16:05:09       00418731119TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  108            197.60        16:05:09       00418731120TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  614            197.80        16:05:09       00418731121TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  75            197.80        16:05:09       00418731122TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  360            198.40        16:14:48       00418731984TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  255            198.40        16:17:04       00418732158TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -5- 

09 September  103            198.40        16:17:04       00418732159TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  353            198.00        16:17:44       00418732205TRLO1   XLON 
2026 
 
 
09 September  90            198.00        16:19:58       00418732382TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  828            199.20        08:09:32       00418814712TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  330            199.20        08:09:32       00418814713TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  330            198.80        08:09:32       00418814716TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  386            198.80        08:09:32       00418814715TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  56            198.80        08:09:32       00418814714TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  263            200.50        08:12:13       00418816042TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  20            200.50        08:12:13       00418816041TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  657            200.50        08:12:13       00418816040TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  384            199.00        08:13:00       00418816428TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  253            199.00        08:13:00       00418816427TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  131            199.00        08:13:00       00418816426TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  769            199.00        08:13:00       00418816425TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  383            200.00        08:17:25       00418818524TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  1004           200.00        08:17:25       00418818523TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  527            200.00        08:17:25       00418818522TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  358            200.00        08:17:52       00418818736TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  372            199.60        08:19:36       00418819488TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  153            199.60        08:25:20       00418821802TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  223            199.60        08:25:20       00418821801TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  754            199.60        08:25:20       00418821800TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  377            199.60        08:26:39       00418822458TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  223            200.00        08:30:44       00418824197TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  351            201.00        08:36:52       00418828216TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  1757           201.00        08:36:52       00418828215TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  357            203.50        08:56:58       00418839348TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  357            203.50        08:56:58       00418839347TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  357            203.50        08:56:58       00418839346TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  2498           203.50        08:56:58       00418839345TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  379            203.00        08:57:14       00418839542TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            202.50        09:06:50       00418844714TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  354            202.50        09:06:50       00418844713TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  363            201.50        09:11:45       00418847395TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  363            201.50        09:11:45       00418847394TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  363            201.50        09:11:45       00418847393TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  368            201.50        09:25:00       00418854917TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  367            201.50        09:25:00       00418854916TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  367            201.50        09:25:00       00418854915TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  367            201.50        09:25:00       00418854914TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  367            201.50        09:25:00       00418854913TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  735            201.50        09:25:00       00418854912TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  358            202.00        09:41:07       00418863108TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  359            202.00        09:45:38       00418865439TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  186            202.00        09:47:00       00418866113TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  183            202.00        09:47:00       00418866112TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            201.00        09:47:15       00418866217TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            201.00        09:47:15       00418866216TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            201.00        09:47:15       00418866215TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            201.00        09:47:15       00418866214TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            201.00        09:47:15       00418866213TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            201.00        09:47:15       00418866212TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            201.00        09:47:15       00418866211TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  356            201.00        09:47:15       00418866210TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  259            200.50        09:47:43       00418866439TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  108            200.50        09:47:43       00418866438TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  267            203.50        10:18:54       00418890066TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  330            203.50        10:18:54       00418890065TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  405            203.00        10:21:00       00418891577TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  210            203.00        10:24:46       00418894511TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  3085           203.00        10:24:46       00418894510TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  383            203.50        10:39:48       00418905781TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  390            203.50        10:42:00       00418907257TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  203            203.50        10:47:35       00418910168TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  180            203.50        10:47:35       00418910167TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  381            203.00        10:50:05       00418910974TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  381            203.00        10:50:05       00418910973TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  381            203.00        10:50:05       00418910972TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  381            203.00        10:50:05       00418910971TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  381            203.00        10:50:05       00418910970TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  381            203.00        10:50:05       00418910969TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  381            203.00        10:50:05       00418910968TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  381            203.00        10:50:05       00418910967TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  382            203.00        10:50:05       00418910966TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  368            202.00        10:50:15       00418911033TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  1088           202.50        11:09:26       00418913975TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  811            202.50        11:41:15       00418915300TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  874            202.50        11:45:34       00418915413TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  362            202.50        11:49:15       00418915498TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  236            202.50        11:49:15       00418915497TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  489            202.50        11:49:15       00418915496TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  362            202.50        11:49:15       00418915495TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -6- 

2026 
 
 
10 September  365            202.00        12:09:04       00418916118TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  366            202.00        12:09:04       00418916117TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  366            202.00        12:09:04       00418916116TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  63            202.00        12:09:04       00418916115TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  303            202.00        12:09:04       00418916114TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  1097           202.00        12:09:04       00418916113TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  154            202.00        12:20:32       00418916411TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  1732           202.00        12:20:32       00418916410TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  356            201.50        12:50:39       00418917737TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  356            201.50        12:50:39       00418917736TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            201.50        12:50:39       00418917735TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  356            201.50        12:50:39       00418917734TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  356            201.50        12:50:39       00418917733TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  356            201.50        12:50:39       00418917732TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  358            200.50        13:00:46       00418918105TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  359            200.50        13:00:46       00418918104TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  359            200.50        13:00:46       00418918103TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  361            200.50        13:20:16       00418918897TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  361            200.50        13:20:16       00418918896TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  361            200.50        13:20:16       00418918895TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  361            200.50        13:20:16       00418918894TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  361            200.50        13:20:16       00418918893TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  723            200.50        13:20:16       00418918892TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            199.40        13:35:44       00418919653TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            199.40        13:35:44       00418919652TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  354            199.40        13:35:44       00418919651TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            199.40        13:35:44       00418919650TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            199.40        13:35:44       00418919649TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  715            199.20        13:42:09       00418919853TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  358            199.80        14:12:00       00418921030TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  358            199.80        14:12:00       00418921029TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  358            199.80        14:12:00       00418921028TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  1039           199.80        14:12:00       00418921027TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  393            199.80        14:12:00       00418921026TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  1428           199.60        14:15:03       00418921117TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  361            199.40        14:16:13       00418921155TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  371            200.00        14:18:59       00418921281TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  370            200.00        14:38:35       00418922775TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  371            200.00        14:38:35       00418922774TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  742            200.00        14:38:35       00418922773TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  348            199.80        14:56:50       00418924056TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  416            199.80        14:59:59       00418924302TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  19            199.80        14:59:59       00418924301TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  382            199.80        14:59:59       00418924300TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  382            200.00        15:02:54       00418924520TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  1528           200.00        15:02:54       00418924519TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  361            199.80        15:08:09       00418924897TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  573            200.50        15:24:41       00418926224TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  376            201.50        15:34:50       00418927124TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  374            201.50        15:36:12       00418927199TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  373            201.50        15:38:03       00418927328TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  190            201.50        15:39:56       00418927441TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  185            201.50        15:39:56       00418927440TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  373            201.50        15:41:48       00418927531TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  374            201.50        15:44:34       00418927699TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  369            201.50        15:46:25       00418927799TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  5             201.50        15:46:25       00418927798TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  373            201.50        15:48:33       00418927900TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  341            201.50        15:54:10       00418928500TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  670            201.50        15:54:15       00418928503TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  166            201.50        15:55:54       00418928652TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  212            201.50        15:55:54       00418928651TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  377            201.50        15:57:04       00418928698TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  378            201.50        15:58:15       00418928765TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  376            201.50        15:59:24       00418928815TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  746            201.00        16:00:07       00418928849TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  371            201.50        16:04:34       00418929378TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  175            201.50        16:06:55       00418929616TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  193            201.50        16:06:55       00418929615TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  574            202.00        16:12:02       00418929844TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  356            202.00        16:12:32       00418929872TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  147            201.50        16:14:04       00418929987TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  208            201.50        16:14:04       00418929986TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  355            201.00        16:15:10       00418930046TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  383            201.00        16:16:40       00418930118TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  362            201.00        16:18:38       00418930328TRLO1   XLON 
2026 
 
 
10 September  397            201.00        16:19:50       00418930463TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  407            202.00        08:03:59       00419488272TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  411            201.50        08:05:26       00419492182TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  376            199.60        08:06:57       00419495905TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  375            199.40        08:07:23       00419497017TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  387            199.20        08:07:49       00419497928TRLO1   XLON 
2026

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -7- 

11 September  387            199.20        08:07:49       00419497927TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  416            199.20        08:12:01       00419508562TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  1548           198.40        08:16:15       00419519577TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  801            197.60        08:16:16       00419519643TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  393            196.40        08:16:17       00419519754TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  166            196.40        08:16:44       00419520893TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  390            196.00        08:17:31       00419523233TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  395            197.60        08:23:41       00419537427TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  387            197.40        08:25:20       00419541131TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  392            196.80        08:25:41       00419541941TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            196.20        08:28:28       00419548120TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  390            195.80        08:28:31       00419548234TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  386            195.40        08:29:05       00419549715TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            195.20        08:29:35       00419550978TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  1             195.00        08:29:43       00419551555TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  396            195.00        08:29:43       00419551554TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  355            194.80        08:30:59       00419554236TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  399            196.20        08:33:41       00419560249TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  398            196.20        08:34:39       00419562486TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            196.00        08:35:38       00419564801TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  405            195.80        08:46:41       00419593862TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  405            195.00        08:49:12       00419601103TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  406            194.80        08:49:20       00419601525TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  404            194.80        08:49:35       00419602316TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  388            194.80        08:50:12       00419604147TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  400            195.00        09:06:55       00419648933TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  401            195.00        09:06:55       00419648932TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  405            194.80        09:10:32       00419659283TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            194.60        09:10:44       00419659825TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  384            194.80        09:11:03       00419660709TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  6             194.80        09:11:29       00419662268TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  408            194.80        09:11:29       00419662267TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  379            195.40        09:24:16       00419698701TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  395            195.40        09:30:27       00419716981TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  35            195.60        09:35:58       00419732417TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  155            195.40        09:36:05       00419732675TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  193            195.40        09:36:05       00419732674TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  796            195.20        09:45:03       00419757628TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  271            195.20        09:45:05       00419757742TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  229            195.20        09:45:14       00419758197TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  768            194.80        09:45:25       00419758623TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  404            194.60        09:46:25       00419761016TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  403            194.40        09:54:08       00419781597TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  159            195.60        09:55:45       00419786357TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  300            195.80        10:04:06       00419805911TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  761            195.60        10:06:23       00419810199TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  1175           195.40        10:08:56       00419815640TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  7             195.40        10:18:24       00419834040TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            195.20        10:29:36       00419851157TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  691            195.20        10:29:38       00419851242TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  609            195.20        10:29:42       00419851322TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  394            195.00        10:31:53       00419856026TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  396            195.00        10:31:53       00419856027TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  87            195.00        10:46:18       00419881256TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  500            196.00        10:51:07       00419884257TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  374            196.00        10:51:20       00419884392TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  12            196.00        10:52:47       00419885093TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  88            196.00        10:52:55       00419885192TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            195.80        10:52:55       00419885193TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            195.60        10:56:04       00419886728TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  226            195.60        11:01:02       00419889013TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  189            195.60        11:01:02       00419889012TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  508            195.60        11:01:05       00419889019TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  240            195.40        11:01:11       00419889026TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  240            195.40        11:01:18       00419889029TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  147            195.40        11:01:18       00419889028TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  7             195.40        11:01:31       00419889040TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  222            195.40        11:01:37       00419889042TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  389            195.60        11:14:02       00419889479TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  390            195.60        11:14:02       00419889478TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  765            195.20        11:27:48       00419889880TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  383            195.20        11:27:48       00419889879TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  300            195.20        11:28:04       00419889894TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  7             195.20        11:28:23       00419889902TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  1175           195.00        11:28:23       00419889903TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  1195           194.80        11:28:27       00419889905TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  1211           194.60        11:32:47       00419889993TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  249            194.60        11:46:59       00419890831TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  139            194.40        11:48:47       00419890858TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  249            194.40        11:48:47       00419890857TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  2462           194.40        11:58:27       00419891036TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  2256           194.00        11:58:41       00419891039TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  1194           193.40        11:58:44       00419891040TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -8- 

2026 
 
 
11 September  398            193.40        11:58:45       00419891041TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  383            192.80        12:05:51       00419891231TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  388            192.20        12:06:06       00419891243TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  383            193.40        12:19:31       00419891581TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  403            193.00        12:21:22       00419891619TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  403            193.00        12:21:22       00419891618TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            192.80        12:21:22       00419891620TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            192.60        13:02:41       00419892483TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  378            192.40        13:06:34       00419892546TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  388            192.40        13:07:27       00419892556TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  385            193.00        13:12:07       00419892652TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  381            193.00        13:12:07       00419892653TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  763            194.60        13:14:38       00419892702TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  763            194.40        13:14:39       00419892703TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  385            194.00        13:24:11       00419892906TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  405            193.80        13:24:38       00419892928TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  402            194.00        13:30:03       00419893195TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  372            194.00        13:30:08       00419893285TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  20            194.20        13:51:35       00419894210TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  399            194.20        13:51:36       00419894211TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  375            194.20        13:51:36       00419894212TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  260            194.40        14:01:06       00419894808TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  58            194.40        14:01:06       00419894807TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  377            194.20        14:05:19       00419894977TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  377            194.20        14:05:19       00419894978TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  393            194.20        14:05:40       00419894981TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  397            194.20        14:13:00       00419895227TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  398            194.20        14:13:00       00419895226TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  402            194.20        14:13:54       00419895243TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  40            194.20        14:13:54       00419895244TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  398            194.20        14:14:51       00419895270TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  391            194.20        14:14:51       00419895271TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  399            194.20        14:15:01       00419895284TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  387            194.20        14:15:01       00419895285TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  388            194.20        14:15:01       00419895286TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  388            194.20        14:25:14       00419895519TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  378            193.80        14:32:51       00419896056TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  275            193.60        14:40:11       00419896511TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  275            193.60        14:40:11       00419896513TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  128            193.60        14:40:11       00419896512TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  396            193.60        14:40:11       00419896514TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  385            192.80        14:43:06       00419896765TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  411            193.40        15:04:09       00419898387TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  399            193.40        15:06:41       00419898561TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  11            193.40        15:06:41       00419898560TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  411            193.40        15:10:00       00419898657TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  125            193.40        15:17:08       00419899011TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  284            193.40        15:17:08       00419899010TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  234            193.40        15:22:05       00419899223TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  175            193.40        15:22:05       00419899222TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  408            192.60        15:22:06       00419899227TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  408            192.60        15:22:06       00419899226TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  408            192.60        15:22:06       00419899225TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  409            192.60        15:22:06       00419899224TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  377            191.60        15:24:10       00419899340TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  3             191.60        15:36:59       00419900118TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  400            191.60        15:36:59       00419900117TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  326            191.60        15:39:12       00419900616TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  78            191.60        15:39:12       00419900615TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  403            191.20        15:41:00       00419900707TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  377            191.00        15:44:15       00419901021TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  404            191.00        15:44:59       00419901104TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  100            191.20        15:56:30       00419901644TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  239            191.40        15:56:43       00419901648TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  522            191.40        15:57:58       00419901679TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  436            191.40        15:58:01       00419901683TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  288            191.40        15:58:01       00419901682TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  724            191.40        15:58:43       00419901714TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  86            191.40        15:58:43       00419901713TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  401            191.40        15:59:48       00419901793TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  759            191.20        16:01:45       00419901885TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  375            191.60        16:03:54       00419901972TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  376            191.40        16:04:33       00419902003TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  386            191.00        16:04:53       00419902022TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  394            191.20        16:09:46       00419902271TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  1130           191.20        16:14:55       00419902642TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  380            191.20        16:15:45       00419902757TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  42            191.00        16:18:56       00419903075TRLO1   XLON 
2026 
 
 
11 September  395            191.00        16:18:56       00419903074TRLO1   XLON 
2026

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.