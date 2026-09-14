Die vom Kriegsministerium zugesagte Investition in Höhe von 450 Millionen US-Dollar soll das weltweite Netzwerk von ELMT im Wolframbergbau sowie die Verarbeitungskapazitäten des Unternehmens ausbauen

PORTLAND, Maine, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ: ELMT) ("ELMT" oder das "Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen Hochenergiesystemen, plant, Mittel aus der zusagten Investition in Höhe von 450 Millionen US-Dollar des US-Kriegsministeriums ("DoW") einzusetzen, um eine sicherere, vertikal integrierte Wolfram-Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig die inländische Produktion auszuweiten sowie die Bezugsquellen für kritische Mineralien zu stärken.

Die geplanten Investitionen sollen die amerikanische Wolfram-Lieferkette stärken, indem die inländische Produktion ausgebaut, der langfristige Zugang zu kritischen Rohstoffen gesichert und ein integriertes Netzwerk aus Beschaffungs-, Verarbeitungs- und Raffinerieanlagen weltweit aufgebaut wird.

"Wir gehen davon aus, dass die Mittel des Kriegsministeriums es The Elmet Group ermöglichen werden, eine Reihe von wegweisenden Initiativen voranzutreiben, die die Wolfram-Lieferkette der USA stärken und sichern werden", erklärt Peter V. Anania, CEO und Vorstandsvorsitzender von The Elmet Group. "Mit diesen Initiativen wollen wir die Kapazitäten unserer Produktionsstätten in den USA ausbauen und gleichzeitig langfristige Partnerschaften mit Blue Moon Metals und EQ Resources eingehen, um uns den Zugang zu wichtigen Rohstoffen, Verarbeitungskompetenz und nachgelagerten Fertigungskapazitäten zu sichern. Zusammen stellen diese Bemühungen einen bedeutenden Schritt hin zum Aufbau einer sicheren, vertikal integrierten Wolfram-Lieferkette dar und tragen zur Schaffung einer widerstandsfähigeren Plattform der Verbündeten bei - vom Bergwerk bis zum fertigen Bauteil - für den Verteidigungs- und Industriemarkt, die auf diesen strategischen Rohstoff angewiesen sind."

Wolfram ist ein strategisch wichtiges Metall, das wegen seiner Beständigkeit gegenüber extremer Hitze, hohem Druck und Verschleiß geschätzt wird und daher für die nationale Verteidigung sowie für eine Vielzahl fortschrittlicher industrieller Anwendungen unverzichtbar ist. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ist es in bestimmten Hochleistungskomponenten, die in der Luft- und Raumfahrt, der Energiewirtschaft, der Halbleiterindustrie, der Medizintechnik und der Industrie zum Einsatz kommen, unersetzlich, was die Notwendigkeit zuverlässiger und sicherer Bezugsquellen unterstreicht. ELMT beliefert wichtige US-Verteidigungsprogramme mit Wolfram, darunter Patriot, Javelin, AEGIS, Trident II und THAAD sowie U-Boote der Virginia- und Columbia-Klasse, und ist der einzige vertikal integrierte Wolframhersteller in US-Besitz, der die gesamte Bandbreite kritischer Endmärkte bedient.

Ausbau der amerikanischen Mineralienproduktion und -verarbeitung

ELMT plant, mehr als 165 Millionen US-Dollar der DoW-Investition in die Modernisierung und den Ausbau der bestehenden kritischen Infrastruktureinrichtungen des Unternehmens in Lewiston (Maine), Coldwater (Michigan) und Euclid (Ohio) zu investieren. Die Erweiterungen dienen dazu, die Kapazitäten für wichtige Verteidigungs- und Industrieanwendungen zu erhöhen, die Produktion von Wolfram-Schwerlegierungen und Pulverprodukten auszuweiten und die inländische Fertigungsinfrastruktur von ELMT zu stärken.

Darüber hinaus plant ELMT, rund 150 Millionen US-Dollar in den Springer Tungsten Complex in Imlay, Nevada, zu investieren, der von Blue Moon Metals betrieben wird. Im Rahmen dieser Investition beabsichtigt ELMT, gemeinsam mit Blue Moon Metals und EQ Resources ein Joint Venture zu gründen und zu betreiben, an dem ELMT die Mehrheit hält, um die Verarbeitungskapazitäten für Ammoniumparawolframat ("APT") am Standort wieder in Betrieb zu nehmen und auszubauen und damit eine bedeutende neue Quelle für Wolfram-Verarbeitungskapazitäten in Nordamerika zu schaffen.

Die im Komplex befindliche Springer-Mine und -Aufbereitungsanlage werden voraussichtlich im vierten Quartal 2027 den Betrieb wieder aufnehmen, während die dem Joint Venture gehörende APT-Umwandlungsanlage voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2028 den Betrieb aufnehmen wird. Insgesamt sollen diese Anlagen einen wichtigen Verarbeitungsknotenpunkt bilden, der das Angebot der Bergwerke mit der Nachfrage in den nachgelagerten Bereichen verbindet und die inländischen Produktionskapazitäten stärkt.

Ausbau eines widerstandsfähigen Versorgungsnetzwerks für Wolfram mit Verbündeten

Parallel zu den Investitionen in die heimische Produktion sollen voraussichtlich bis zu 150 Millionen US-Dollar eingesetzt werden, um ELMT beim Aufbau und der Weiterentwicklung eines Netzwerks wichtiger Partnerschaften und Investitionen zu unterstützen, darunter die Mt. Carbine-Mine in Australien und die Barruecopardo-Mine in Spanien. Ziel ist es, die Wolframversorgung zu diversifizieren, Konzentrationsrisiken zu verringern und sichere Bezugsquellen für kritische Rohstoffe zu erschließen. Insgesamt zielen diese Investitionen darauf ab, den Zugang zu Wolfram-Rohstoffen zu verbessern, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken und die Entwicklung eines stärker diversifizierten Wolfram-Ökosystems zu fördern.

Durch den Ausbau dieser Partnerschaften strebt ELMT den Aufbau eines integrierten Lieferantennetzwerks an, das die Bereiche Bergbau, Verarbeitung und fortschrittliche Fertigung umfasst, und will damit seine Fähigkeit weiter stärken, die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten benötigten kritischen Materialien, Komponenten und Systeme bereitzustellen.

Gründung von Elmet Refining & Trading zur Integration der weltweiten Wolframversorgung

Um diese Bemühungen zu koordinieren, gründet ELMT "Elmet Refining & Trading" ("ERT"), einen neuen Geschäftsbereich, der für die Koordination der Beschaffung, Verarbeitung und Materiallieferung im gesamten, stetig wachsenden globalen Netzwerk des Unternehmens zuständig ist. ERT wird die Bergbaubetriebe im vorgelagerten Bereich sowie die Anlagen zur Weiterverarbeitung und Fertigung im nachgelagerten Bereich überwachen, um die Transparenz, Koordination und Resilienz der Lieferkette zu verbessern.

Durch die Bündelung dieser Kompetenzen auf einer einzigen Plattform erwartet ELMT, eine bessere Kontrolle über die Beschaffung von Rohstoffen, die Verarbeitungskapazitäten und die Materialflüsse zu erlangen. Damit will das Unternehmen seine Fähigkeit verbessern, Kunden einen zuverlässigen, langfristigen Zugang zu kritischen Materialien zu gewährleisten und gleichzeitig seine Wettbewerbsposition in strategischen Endmärkten zu stärken.

Unterstützung des Wiederaufbaus der nationalen Verteidigungsvorräte der USA

Die heute bekannt gegebenen Initiativen ergänzen den kürzlich von der Elmet Group abgeschlossenen Rahmenvertrag mit der Defense Logistics Agency ("DLA") zur Unterstützung des Wiederaufbaus der nationalen Verteidigungsvorräte der USA. Der Vertrag hat ein Volumen von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer garantierten Mindestabnahme von 150 Millionen US-Dollar, und umfasst die Lieferung von Wolfram-Erzen und -Konzentraten sowie Natriumwolframat an DLA Strategic Materials. Wichtig ist, dass ELMT nicht beabsichtigt, mit Lieferungen an die Vorräte zu beginnen, bevor durch die oben beschriebenen Investitionen in den Bergbau, Abnahmevereinbarungen und den Ausbau der Verarbeitungskapazitäten ein ausreichendes zusätzliches Angebot zur Verfügung steht, um sicherzustellen, dass die Auffüllung der Vorräte nicht auf Kosten bestehender amerikanischer Hersteller erfolgt.

Dieser Ansatz stimmt die Wiederauffüllung der Vorräte mit dem Aufbau neuer Kapazitäten in den Bereichen Bergbau, Aufbereitung und Fertigung ab, um die Verfügbarkeit von Wolfram in der gesamten US-Industrie zu verbessern und gleichzeitig langfristige Ziele der nationalen Sicherheit zu unterstützen.

Die Beraterfirmen

Goldman Sachs & Co. LLC und Cantor Fitzgerald & Co. fungieren als Finanzberater, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP und Ellenoff Grossman & Schole LLP als Rechtsberater und Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher als strategischer Kommunikationsberater für ELMT.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen Hochenergiesystemen für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components (CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT). Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und Feinmechanik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen, um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

Medienkontakt

media@theelmetgroup.com

Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com

949-574-3860

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder operative Entwicklung und umfassen Aussagen bezüglich (i) des endgültigen Umfangs (a) der Investition des DoW, (b) der Investitionen von ELMT in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden Anlagen, (c) der Investition von ELMT in den Blue Moon Springer Wolfram-Komplex und (d) der Investitionen von ELMT in den Aufbau eines Netzwerks strategischer Partnerschaften zur Diversifizierung der Wolframversorgung; (ii) die Fähigkeit von Elmet, (a) eine sichere, diversifizierte und vertikal integrierte Wolfram-Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig die inländische Produktion auszuweiten sowie verbündete Bezugsquellen für kritische Mineralien zu stärken, (b) die Beziehungen zu wichtigen Partnern in der Lieferkette auszubauen, (c) den langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen sowie zu Verarbeitungs- und Raffinerieanlagen zu sichern, (d) seine bestehenden kritischen Infrastruktureinrichtungen zu modernisieren und zu erweitern, (e) die Nachfrage nach seinen Produkten effektiv zu decken und (f) die Produktion im Blue Moon Springer Tungsten Complex im vorgesehenen Zeitrahmen und zu den veranschlagten Kosten wieder aufzunehmen; (iii) die Gründung von ERT, wodurch die Kontrolle von ELMT über die Beschaffung von Ausgangsmaterialien, die Verarbeitungskapazität, die Materialflüsse und die Kundenbetreuung verbessert sowie die Wettbewerbsposition in strategischen Endmärkten gestärkt wird; (iv) die Fähigkeit von ELMT, sich erfolgreich auf den turbulenten Rohstoffmärkten zu behaupten; (viii) die Fähigkeit von ELMT, im Rahmen seines Vertrags mit der Defense Logistics Agency über unbestimmte Liefermengen und unbestimmte Lieferzeiten erfolgreich zu agieren und die erwarteten Vorteile daraus zu realisieren; (ix) die Fähigkeit von ELMT, die erwarteten Vorteile von Partnerschaften, unter anderem mit Blue Moon Metals und EQ Resources, sowie den erfolgreichen Betrieb von Joint Ventures mit diesen Parteien zu realisieren; und (x) die zukünftige Geschäftsentwicklung, die erwarteten Ergebnisse und die strategischen Initiativen von ELMT.

Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie "erwarten", "prognostizieren", "schätzen", "glauben", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "projizieren", "anvisieren", "vorhersagen", "könnte", "sollte", "würde" und "wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer vorhersehbar sind. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie die Risikofaktoren und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die im Registrierungsantrag von Elmet auf Formular S-1 in seiner geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-294725) sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind, die Elmet bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht. Elmet übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.