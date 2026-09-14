Investition soll inländische Fertigungskapazitäten stärken und Abhängigkeit vom Ausland bei kritischen Mineralien verringern

Erwarteter Ausbau des resilienten globalen Netzwerks von ELMT für den Wolframbergbau und die Verarbeitung

ELMT schließt Vereinbarung von über bis zu 2 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung des National Defense Stockpile ab

Das Unternehmen veranstaltet heute um 9:00 Uhr (Eastern Time) eine Telefonkonferenz für Investoren

PORTLAND, Maine, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ: ELMT) ("ELMT" oder das "Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter kritischer Materialien, präzisionsgefertigter Komponenten und fortschrittlicher Hochenergiesysteme, gab heute eine verbindlich zugesagte Investition des US-Kriegsministeriums ("DoW") in Höhe von 450 Millionen US-Dollar bekannt, mit der der Ausbau der Fertigungskapazitäten von ELMT in den USA beschleunigt und die Vereinbarungen mit wichtigen Partnern in der Lieferkette ausgeweitet werden sollen.

Die Investition soll dazu dienen, die inländische Wolframproduktion zu steigern, den langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern und die Bergbau- und Verarbeitungskapazitäten auszubauen. Dazu gehört eine geplante Investition von mehr als 165 Millionen US-Dollar in die Standorte von ELMT in Maine, Michigan und Ohio, an denen Wolfram, Molybdän und andere fortschrittliche Werkstoffe verarbeitet und Komponenten hergestellt werden.

Die Finanzierung wird zudem die Investitionen von ELMT in Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe in den USA, Australien und Spanien unterstützen und so zum Aufbau einer resilienten Lieferkette beitragen. Zur Unterstützung dieser Maßnahmen wird ELMT den neuen Geschäftsbereich Elmet Refining & Trading ("ERT") einrichten, der die Beschaffung, Verarbeitung und Materiallieferungen innerhalb des wachsenden globalen Netzwerks des Unternehmens koordiniert.

"Diese Investition ist ein wichtiger Schritt hin zu einer resilienten Wolframversorgung. Wolfram ist für die Zukunft der Verteidigung, Industrie und Wirtschaft der USA von entscheidender Bedeutung", so Peter V. Anania, CEO und Chairman von The Elmet Group. "Die vertikal integrierten Produktionskapazitäten von The Elmet Group, unsere Beschaffungsstrategie und unser Engagement für den Kapazitätsausbau versetzen uns in die Lage, eine bedeutende Rolle bei der Stärkung der Lieferketten zu spielen. Das Vertrauen der Regierung und des DoW in The Elmet Group ehrt uns. Wir freuen uns darauf, diese Investition zu nutzen, um unsere Kapazitäten auszubauen, die Versorgungssicherheit zu stärken und den wachsenden Bedarf unserer Kunden zu decken. Nach unserem erfolgreichen Börsengang Anfang dieses Jahres und unserer jüngsten Expansion nach Europa sind wir überzeugt, dass diese Investition unser Wachstum weiter beschleunigen und die Position von The Elmet Group als führender westlicher Anbieter von Wolframprodukten und anderen fortschrittlichen Werkstoffen und Komponenten festigen wird."

Wolfram ist ein strategisch wichtiges Metall, das wegen seiner Beständigkeit gegenüber extremer Hitze, hohem Druck und Verschleiß geschätzt wird und daher für die nationale Verteidigung sowie für eine Vielzahl fortschrittlicher industrieller Anwendungen unverzichtbar ist. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ist es in bestimmten Hochleistungskomponenten, die in der Luft- und Raumfahrt, der Energiewirtschaft, der Halbleiterindustrie, der Medizintechnik und der Industrie zum Einsatz kommen, unersetzlich, was die Notwendigkeit zuverlässiger und sicherer Bezugsquellen unterstreicht. ELMT ist Lieferant für wichtige US-Verteidigungsprogramme, darunter Patriot, Javelin, AEGIS, Trident II und THAAD sowie U-Boote der Virginia- und Columbia-Klasse, und der einzige vertikal integrierte Wolframhersteller in US-Besitz, der die gesamte Bandbreite kritischer Absatzmärkte bedient.

Die Investition des DoW in ELMT ist eine Initiative der neu eingerichteten Economic Defense Unit ("EDU"). Diese wurde Anfang dieses Jahres geschaffen, um verteidigungsbezogene Wirtschaftsinitiativen zu koordinieren, mit denen die Produktion der US-Rüstungsindustrie schneller ausgeweitet werden soll. Dies ist Teil der umfassenderen Bemühungen der US-Regierung, resiliente inländische Lieferketten und Lieferketten verbündeter Staaten für kritische Mineralien, Materialien und Komponenten aufzubauen.

"Das Ministerium setzt sich dafür ein, die Angehörigen der US-Streitkräfte und die amerikanischen Arbeitskräfte zu stärken", so George K. Kollitides II, Leiter der Economic Defense Unit. "Wir sind stolz darauf, in Elmet Technologies zu investieren, um Kapazitäten zur Wolframverarbeitung in die USA zurückzuholen und die industrielle Stärke auszubauen, die unsere Lebensweise trägt und schützt."

Transaktionsübersicht



Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat sich das DoW bereit erklärt, 450 Millionen US-Dollar zu investieren, um ELMT beim Ausbau seiner Kapazitäten für Wolframbergbau, -verarbeitung und -fertigung zu unterstützen. Die Investition erfolgt zunächst durch eine Auszahlung von 200 Millionen US-Dollar bei Abschluss der Transaktion, gefolgt von weiteren Auszahlungen. Im Zusammenhang mit der Investition erhält das DoW eine rückkaufbare Vorzugsbeteiligung, Optionsscheine, die nach Vollzug der Transaktion bis zu 19,9?% der Stammaktien von ELMT entsprechen, sowie das Recht, ein unabhängiges Mitglied in das Board of Directors des Unternehmens und einen Beobachter ohne Stimmrecht in das Board zu entsenden.

Zur Umsetzung seiner Verpflichtungen aus den Vereinbarungen hat das Unternehmen mit Continental Stock Transfer & Trust Company als Rights Agent einen Compliance-Plan für Restricted Entities (den "Plan") vereinbart. Dieser soll verhindern, dass eine Restricted Entity (wie im Plan definiert) oder eine Gruppe, der eine Restricted Entity angehört, eine wirtschaftliche Beteiligung von 10?% oder mehr an den ausstehenden Stammaktien des Unternehmens erwirbt. Mit Ausnahme von Restricted Entities schränkt der Plan weder die Möglichkeit ein, Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, noch Angebote zur Übernahme des Unternehmens oder zu einer Fusion bzw. einem Zusammenschluss mit dem Unternehmen abzugeben.



Insgesamt sollen die durch die Investition finanzierten Initiativen die inländische Fertigung ausbauen und die weltweiten Bergbau- und Verarbeitungskapazitäten stärken. ELMT wird an der Sicherung einer vertikal integrierten Wolfram-Lieferkette mitwirken, die kritische Absatzmärkte im Verteidigungs- und kommerziellen Bereich bedient. Konkret plant ELMT:

Mehr als 165 Millionen US-Dollar in seine Fertigungsstandorte in den USA in Lewiston in Maine, Coldwater in Michigan und Euclid in Ohio zu investieren, um die Produktionskapazitäten auszubauen, die Wolframproduktion zu steigern und die Infrastruktur für kritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Industrie zu modernisieren, darunter die Programme Patriot, Phalanx, JDAM und F-35 sowie Raketenprogramme.

in Lewiston in Maine, Coldwater in Michigan und Euclid in Ohio zu investieren, um die Produktionskapazitäten auszubauen, die Wolframproduktion zu steigern und die Infrastruktur für kritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und Industrie zu modernisieren, darunter die Programme Patriot, Phalanx, JDAM und F-35 sowie Raketenprogramme. Etwa 150 Millionen US-Dollar für den Springer Tungsten Complex von Blue Moon in Imlay in Nevada bereitzustellen und mit Blue Moon Metals und der australischen EQ Resources ein mehrheitlich von ELMT gehaltenes Joint Venture zu gründen und zu betreiben, um die Kapazitäten zur Herstellung von Ammoniumparawolframat ("APT") an diesem Standort wieder in Betrieb zu nehmen und auszubauen.

und mit Blue Moon Metals und der australischen EQ Resources ein mehrheitlich von ELMT gehaltenes Joint Venture zu gründen und zu betreiben, um die Kapazitäten zur Herstellung von Ammoniumparawolframat ("APT") an diesem Standort wieder in Betrieb zu nehmen und auszubauen. Elmet Refining and Trading ("ERT") einzurichten, einen neuen Geschäftsbereich, der Beschaffung, Raffination und Materiallieferungen innerhalb einer diversifizierten Lieferkette koordiniert und so dazu beiträgt, die langfristige und zuverlässige Versorgung der USA und ihrer Verbündeten mit Wolfram sicherzustellen.

innerhalb einer diversifizierten Lieferkette koordiniert und so dazu beiträgt, die langfristige und zuverlässige Versorgung der USA und ihrer Verbündeten mit Wolfram sicherzustellen. Strategische Bergbau-, Verarbeitungs- und Geschäftspartnerschaften in den USA und verbündeten Staaten zu unterstützen , darunter durch Investitionen in den USA, Australien und Spanien, um eine resilientere, von China unabhängige Lieferkette für kritische Materialien zu schaffen.

, darunter durch Investitionen in den USA, Australien und Spanien, um eine resilientere, von China unabhängige Lieferkette für kritische Materialien zu schaffen. Langfristig Wolfram-Rohstoffe und Verarbeitungskapazitäten durch strategische Investitionen und Abnahmeverträge zu sichern und damit den Zugang zu gefördertem Material zu verbessern sowie den Ausbau zusätzlicher westlicher Raffinations- und Umwandlungskapazitäten zu unterstützen.





Rahmen für eine resiliente Wolframversorgung: Vereinbarung über bis zu 2 Milliarden US-Dollar für den National Defense Stockpile

Unabhängig davon erhielt Elmet Technologies, eine Tochtergesellschaft von ELMT, von der Defense Logistics Agency ("DLA") den Zuschlag für einen Indefinite Delivery/Indefinite Quantity-Vertrag ("IDIQ"-Vertrag), um die Aufstockung des National Defense Stockpile der USA zu unterstützen und die langfristige Resilienz der Wolfram-Lieferkette des Landes zu stärken. Der Vertrag hat einen Höchstwert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer garantierten Mittelzusage in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, und umfasst die Lieferung von Wolframerzen und -konzentraten sowie Natriumwolframat an DLA Strategic Materials.

ELMT beabsichtigt, erst dann Material an den National Defense Stockpile zu liefern, wenn durch die heute angekündigten Bergbauinvestitionen, Abnahmeverträge und den Ausbau der Verarbeitungskapazitäten ausreichende zusätzliche Mengen verfügbar sind. So soll sichergestellt werden, dass die Aufstockung des National Defense Stockpile nicht auf Kosten bestehender US-Hersteller erfolgt. Die Lieferungen werden in Abstimmung mit der DLA schrittweise aufgenommen, sobald neue Produktionskapazitäten aus dem Netzwerk zugelassener Lieferanten von ELMT verfügbar werden, darunter die Springer Mine von Blue Moon Metals in Nevada sowie die Mt. Carbine Mine von EQ Resources in Australien und die Barruecopardo Mine in Spanien.

Der Vertrag sieht einen fünfjährigen Basisbestellzeitraum bis zum 30. August 2031 sowie eine Verlängerungsoption um zwei Jahre bis zum 30. August 2033 vor und schafft damit einen langfristigen Rahmen zur Stärkung inländischer Bezugsquellen und solcher in verbündeten Staaten für ein kritisches Material, das für die Verteidigungs- und Industriekapazitäten der USA von entscheidender Bedeutung ist.

Telefonkonferenz für Investoren

ELMT wird heute um 9:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die Investition zu erörtern. Weitere Einzelheiten sind unter https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=8mKspJRt verfügbar. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz für Investoren sowie die dazugehörigen Präsentationsunterlagen werden im Bereich "Investor Relations" auf der Website des Unternehmens (https://investors.theelmetgroup.com/) verfügbar sein. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Präsentation 30 Tage lang verfügbar sein.

Die Beraterfirmen

Goldman Sachs & Co. LLC und Cantor Fitzgerald & Co. fungieren als Finanzberater, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP und Ellenoff Grossman & Schole LLP als Rechtsberater und Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher als strategischer Kommunikationsberater für ELMT.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen Hochenergiesystemen für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components (CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT). Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen, um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

Medienkontakt

media@theelmetgroup.com

Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com

949-574-3860

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder operative Entwicklung und umfassen Aussagen bezüglich (i) des endgültigen Umfangs (a) der Investition des DoW, (b) der Investitionen von ELMT in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden Anlagen, (c) der Investition von ELMT in den Blue Moon Springer Tungsten Complex und (d) der Investitionen von ELMT in den Aufbau eines Netzwerks strategischer Partnerschaften zur Diversifizierung der Wolframversorgung; (ii) die Fähigkeit von Elmet, (a) eine sichere, diversifizierte und vertikal integrierte Wolfram-Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig die inländische Produktion auszuweiten sowie verbündete Bezugsquellen für kritische Mineralien zu stärken, (b) die Beziehungen zu wichtigen Partnern in der Lieferkette auszubauen, (c) den langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen sowie zu Verarbeitungs- und Raffinerieanlagen zu sichern, (d) seine bestehenden kritischen Infrastruktureinrichtungen zu modernisieren und zu erweitern, (e) die Nachfrage nach seinen Produkten effektiv zu decken und (f) die Produktion im Blue Moon Springer Tungsten Complex im vorgesehenen Zeitrahmen und zu den veranschlagten Kosten wieder aufzunehmen; (iii) die Gründung von ERT, wodurch die Kontrolle von ELMT über die Beschaffung von Ausgangsmaterialien, die Verarbeitungskapazität, die Materialflüsse und die Kundenbetreuung verbessert sowie die Wettbewerbsposition in strategischen Endmärkten gestärkt wird; (iv) die Fähigkeit von ELMT, sich erfolgreich auf den turbulenten Rohstoffmärkten zu behaupten; (viii) die Fähigkeit von ELMT, im Rahmen seines Indefinite Delivery/Indefinite Quantity-Vertrags mit der Defense Logistics Agency erfolgreich zu agieren und die erwarteten Vorteile daraus zu realisieren; (ix) die Fähigkeit von ELMT, die erwarteten Vorteile von Partnerschaften, unter anderem mit Blue Moon Metals und EQ Resources, sowie den erfolgreichen Betrieb von Joint Ventures mit diesen Parteien zu realisieren; und (x) die zukünftige Geschäftsentwicklung, die erwarteten Ergebnisse und die strategischen Initiativen von ELMT.

Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie "erwarten", "prognostizieren", "schätzen", "glauben", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "projizieren", "anvisieren", "vorhersagen", "kann", "sollte", "würde", "könnte" und "wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer vorhersehbar sind. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie die Risikofaktoren und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die in der Registrierungserklärung von Elmet auf Form S-1 in ihrer geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-294725) sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind, die Elmet bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht. Elmet übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.