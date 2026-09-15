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ratgeberGELD.at
15.09.2026 00:09 Uhr
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Visa (V): Zahlungsdienstleister vor 400-Dollar-Ausbruch!

Bleiben die Bullen am Ball?

Rückblick

Die Visa-Aktie befindet sich in einem intakten, übergeordneten Aufwärtstrend. Nach einem dynamischen Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei knapp 385,00 USD Ende August ging der Wert in eine geordnete Konsolidierung über. Der Rücksetzer fand im Bereich des EMA 20 und oberhalb des EMA 50 Halt.

Visa-Aktie: Chart vom 14.09.2026, Kürzel: V, Kurs: 376.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie des Kreditkartenriesen startet gerade den Ausbruch nach oben über die Abwärtstrendlinie. Wenn dieses Ausbruchsniveau dynamisch verteidigt wird, ebnet dies den Weg in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 385 USD sowie darüber hinaus in den Bereich von 400 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einem Abverkauf liegt die nächste wichtige Auffangzone im Bereich von 362 USD, wo der EMA 50 verläuft. Bricht auch dieser dynamische Support, droht ein Rücksetzer auf die markante Unterstützungszone zwischen 345 und 350 USD.

Meinung

Visa betreibt eines der weltweit größten Zahlungsverarbeitungs-Netzwerke. Das Geschäftsmodell profitiert direkt vom globalen Megatrend des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Das Unternehmen glänzt kontinuierlich mit extrem hohen Nettogewinnmargen von über 50 %. Das Unternehmen fungiert als Infrastrukturbetreiber und ist kein direkter Kreditgeber, wodurch das Kreditausfallrisiko minimiert wird. Neben der klassischen Transaktionsabwicklung gewinnt das Geschäft mit Mehrwertdiensten (Cybersecurity, Fraud Prevention) massiv an Bedeutung. Zudem setzt Visa verstärkt auf KI-Integrationen sowie Innovationen im Bereich Open-Banking und Stablecoin-Abwicklungen, was zukünftiges Wachstum absichert.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 680.00 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.04 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Visa ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in V hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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