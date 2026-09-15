Visa (V): Zahlungsdienstleister vor 400-Dollar-Ausbruch!

Bleiben die Bullen am Ball?

Rückblick

Die Visa-Aktie befindet sich in einem intakten, übergeordneten Aufwärtstrend. Nach einem dynamischen Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei knapp 385,00 USD Ende August ging der Wert in eine geordnete Konsolidierung über. Der Rücksetzer fand im Bereich des EMA 20 und oberhalb des EMA 50 Halt.

Visa-Aktie: Chart vom 14.09.2026, Kürzel: V, Kurs: 376.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie des Kreditkartenriesen startet gerade den Ausbruch nach oben über die Abwärtstrendlinie. Wenn dieses Ausbruchsniveau dynamisch verteidigt wird, ebnet dies den Weg in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 385 USD sowie darüber hinaus in den Bereich von 400 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einem Abverkauf liegt die nächste wichtige Auffangzone im Bereich von 362 USD, wo der EMA 50 verläuft. Bricht auch dieser dynamische Support, droht ein Rücksetzer auf die markante Unterstützungszone zwischen 345 und 350 USD.

Meinung

Visa betreibt eines der weltweit größten Zahlungsverarbeitungs-Netzwerke. Das Geschäftsmodell profitiert direkt vom globalen Megatrend des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Das Unternehmen glänzt kontinuierlich mit extrem hohen Nettogewinnmargen von über 50 %. Das Unternehmen fungiert als Infrastrukturbetreiber und ist kein direkter Kreditgeber, wodurch das Kreditausfallrisiko minimiert wird. Neben der klassischen Transaktionsabwicklung gewinnt das Geschäft mit Mehrwertdiensten (Cybersecurity, Fraud Prevention) massiv an Bedeutung. Zudem setzt Visa verstärkt auf KI-Integrationen sowie Innovationen im Bereich Open-Banking und Stablecoin-Abwicklungen, was zukünftiges Wachstum absichert.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 680.00 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.04 Mrd. USD

Meine Meinung zu Visa ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 14.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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