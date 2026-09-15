Engie erhält über das sogenannte Virtual Flexibility Portfolio von Return Zugriff auf weitere 300 MW Batteriespeicher-Flexibilität in Deutschland. Zusammen mit einer ersten Transaktion über 100 MW steigt die zwischen beiden Unternehmen vertraglich vereinbarte Kapazität damit auf insgesamt 400 MW. Die neue Vereinbarung ist als virtuelles Flexibility Purchase Agreement, kurz vFPA, strukturiert. Batteriespeicher in Deutschland werden […] Engie erhält über das sogenannte Virtual Flexibility Portfolio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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