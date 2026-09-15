DJ PTA-AFR: Gurktaler AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Gurktaler AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Wien (pta000/15.09.2026/09:40 UTC+2) - Gurktaler AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2026/2027 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://gruppe.gurktaler.at/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 15.09.2026
Kurzbeschreibung: Freiwillige Zwischenmitteilung 1.4.-30.6.2026
(Ende)
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Aussender: Gurktaler AG Heiligenstädter Straße 43 1190 Wien Österreich Ansprechpartner: Brigitte Dudli Tel.: +43 1 368 22 59 300 E-Mail: brigitte.dudli@gurktaler.at Website: gruppe.gurktaler.at ISIN(s): AT0000A0ZXXX (Aktie) AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1789458000673 ]
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(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2026 03:40 ET (07:40 GMT)