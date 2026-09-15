Unterföhring (ots) -Bundesliga: Der 4. Spieltag mit Bayern gegen Union und VfB gegen BVBBevor sich die Bundesliga in die dreiwöchige Länderspielpause verabschiedet, steht in am Wochenende der 4. Spieltag auf dem Programm. Am "Flutlicht-Freitag" empfängt der FC Bayern München den 1. FC Union Berlin, dem nach bislang nur einem Punkt aus den ersten drei Begegnungen bei einer erneuten Niederlage ein echter Fehlstart droht. RTL/Sky Experte Shkodran Mustafi führt gemeinsam mit dem Kommentatoren-Duo Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld durch die Begegnung. Tags darauf steigt am Abend in Stuttgart das "Tipico Topspiel der Woche" zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Während der BVB makellos in die neue Saison gestartet ist, hofft der VfB auf den zweiten Sieg im vierten Spiel. Ab 17:30 Uhr begrüßen die RTL/Sky Experten Julia Simic und Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer in Stuttgart. Bereits am Samstagnachmittag treffen unter anderem der HSV auf den 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt auf den SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach in Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Eugen Polanski auf den 1. FSV Mainz 05.UEFA Europa League: Der Saisonauftakt mit Leverkusen und Hoffenheim sowie vier Konferenzen liveDie UEFA Europa League startet in die neue Spielzeit. Sky Sport baut sein Live-Angebot in der Saison 2026/27 massiv aus und überträgt zusammen mit der UEFA Conference League insgesamt bis zu zehn Partien pro Spieltag live - als Einzelspiele oder im Rahmen der Konferenz. An diesem Mittwoch und Donnerstag wird Sky Sport jeweils von 18:00 Uhr bis Mitternacht live vom Auftaktspieltag berichten und neben neun ausgewählten Einzelspielen auch insgesamt vier Konferenzen anbieten. Aus deutscher Sicht eröffnet Bayer Leverkusen am Mittwochabend ab 20:50 Uhr gegen NK Celje den diesjährigen Wettbewerb, parallel dazu trifft der AC Mailand auf Benfica Lissabon. Am Donnerstag überträgt Sky Sport ab 18:35 Uhr die Begegnungen zwischen der TSG 1899 Hoffenheim bei OFI Kreta, im Anschluss unter anderem Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille sowie Juventus Turin mit Nick Woltemade gegen NEC Nijmegen.NFL: Der 2. Spieltag mit der Sky NFL-KonferenzDer zweite NFL-Spieltag steht vor der Tür. Wie in jedem Jahr wird es spannend zu sehen sein, welche Teams bereits zum Auftakt am vergangenen Wochenende ihr wahres Gesicht zeigten und welche Ergebnisse des ersten Spieltags nicht den wahren Leistungsstand abbilden. Eröffnet wird der Spieltag in der Nacht auf Freitag vom Duell zwischen den Buffalo Bills und Detroit Lions, das live auf Sky Sport NFL übertragen wird, dem ersten 24/7-NFL-Sender im deutschsprachigen Fernsehen. Am Sonntagabend um 19:00 Uhr steht dann die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz" sowie die "NFL RedZone" im US-Originalkommentar auf dem Programm. Als Einzelspiele überträgt Sky Sport die Partien der Philadelphia Eagles bei den Tennessee Titans ab 19:00 Uhr sowie der Seattle Seahawks bei den Arizona Cardinals, die zusätzlich zum umfassenden Free-TV-Angebot bei RTL übertragen werden. Komplettiert wird der Spieltag von "Sunday Night Football" mit den Indianapolis Colts und den Kansas City Chiefs sowie "Monday Night Football" mit den New York Giants und den LA Rams.MotoGP: Der Grand Prix von Österreich liveNach dem 14. Saisonrennen steht Weltmeister Marc Márquez erstmals in dieser Saison wieder ganz oben. Mit den zwei Siegen in San Marino führt der Dominator der Vorsaison die Fahrerwertung an, punktgleich mit seinem Landsmann Jorge Martín, dem Weltmeister von 2024. Mit fünf weiteren Fahrern, die innerhalb von 75 Punkten Rückstand auf die WM-Spitze liegen, steuert die MotoGP in dieser Saison auf ein enge Meisterschaftsentscheidung zu. An diesem Wochenende macht die Motorrad-Königsklasse zum Grand Prix von Österreich in Spielberg Halt. Der Red Bull Ring zählt zu den schnellsten und technisch anspruchsvollsten Strecken im Kalender und stellt die Piloten mit Höhenunterschieiden und harten Bremszonen vor eine besondere Herausforderung. Sky Sport überträgt das Rennwochenende von Freitag bis Sonntag live.Premier League: Villa und Tottenham kämpfen um den ersten SiegDie Premier League startet am Wochenende in den fünften Spieltag: Am Freitagabend empfängt Brentford den FC Chelsea, ehe am Samstagmittag Aston Villa bei Tottenham Hotspur zu Gast ist. Beide Teams sind bislang noch ohne Sieg und wollen im direkten Duell erstmals dreifach punkten. Im Anschluss gastiert der amtierende Meister und aktuelle Tabellenführer FC Arsenal bei Brighton & Hove Albion, parallel dazu trifft u.a. Manchester City auf Sunderland. Am Sonntagabend begleitet RTL/Sky Experte Didi Hamann das "Match of the Week" zwischen dem FC Fulham und Manchester United.2. Bundesliga: Der 6. Spieltag mit Dynamo gegen HerthaKönnen die Lilien an ihren ersten Saisonsieg anknüpfen? Zum Auftakt des Spieltags begleitet RTL/Sky Experte Simon Terodde die Partie zwischen Absteiger VfL Wolfsburg und dem SV Darmstadt, ehe am Samstagabend Hertha BSC im "Tipico Topspiel der Woche" bei Dynamo Dresden gastiert. Moderatorin Laura Wontorra und RTL/Sky Experte Felix Kroos begleiten die Partie zwischen dem Vorletzten und dem Tabellenführer, der bislang jedes Spiel für sich entscheiden konnte. Zum Abschluss des Spieltags überträgt Sky Sport u.a. die Partien von Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Heidenheim sowie zwischen Aufsteiger Energie Cottbus und dem FC St. Pauli.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6352548