BMW verzeichnet ein Jahr nach dem Marktstart bereits 100.000 europäische Bestellungen für den iX3 und damit einen neuen Bestellrekord für ein Modell des Konzerns. Der Elektro-SUV macht inzwischen rund ein Drittel der europäischen Bestellungen für vollelektrische BMW aus und erreicht innerhalb der X3-Baureihe einen Elektroanteil von 50 Prozent. Mit dem kommenden i3 und insgesamt 40 neuen oder überarbeiteten Modellen bis Ende 2027 steht nun der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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