Jetzt geht's ans Eingemachte. Der Goldpreis gerät ins Rutschen. Die Dynamik der Abwärtsbewegung lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Macht die Fed morgen den Deckel drauf und schickt Gold endgültig in die Korrektur bzw. in den Abverkauf?Im Vorfeld der Fed-Leitzinsentscheidung steht der Goldpreis massiv unter Druck. Mit ihm taumeln Silber und andere Edelmetalle und Rohstoffe. Der Anleihemarkt übt in diesen Stunden enormen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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