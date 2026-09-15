Scheinchentag: BofA: US-Banken unter Druck | Bayer: Noch kein Urteil | Deutz: Kapitalerhöhung

Dienstag ist Scheinchentag! Wir haben uns wieder auf die Suche begeben, wo etwas mehr Salz in der Suppe angesagt sein könnte. Diesmal haben wir uns für die Aktien von Adobe, Eli Lilly und Adidas entschieden.Adobe: Platzt der Knoten jetzt? Die Stimmung an den Märkten scheint sich wieder etwas zu verschieben. Während KI-Titel nach der jüngsten Diskussion um die Gefährlichkeit von KI von den Anlegern abgestoßen werden, scheinen Software-Titel wieder an Beliebtheit zu Gewinnen. Nach zwei erfolgreichen Spekulationen auf Crowdstrike (+ 106 %) und SAP (+72 %) setzen wir mit Adobe auf einen dritten Titel aus der Branche. Adobe Endlos Turbo Long Open-End - WKN: WA7RPH Hebel: 3,94 Knockout: 198,21 $ …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran