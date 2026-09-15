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Markus Weingran
15.09.2026 15:27 Uhr
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Scheinchentag: BofA: US-Banken unter Druck | Bayer: Noch kein Urteil | Deutz: Kapitalerhöhung

Dienstag ist Scheinchentag! Wir haben uns wieder auf die Suche begeben, wo etwas mehr Salz in der Suppe angesagt sein könnte. Diesmal haben wir uns für die Aktien von Adobe, Eli Lilly und Adidas entschieden.Adobe: Platzt der Knoten jetzt? Die Stimmung an den Märkten scheint sich wieder etwas zu verschieben. Während KI-Titel nach der jüngsten Diskussion um die Gefährlichkeit von KI von den Anlegern abgestoßen werden, scheinen Software-Titel wieder an Beliebtheit zu Gewinnen. Nach zwei erfolgreichen Spekulationen auf Crowdstrike (+ 106 %) und SAP (+72 %) setzen wir mit Adobe auf einen dritten Titel aus der Branche. Adobe Endlos Turbo Long Open-End - WKN: WA7RPH Hebel: 3,94 Knockout: 198,21 $ …

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© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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