BMW gilt als bestgeführter Autobauer der Welt, doch die Aktie ist eingebrochen. Während in China die Verkäufe schrumpfen, boomt der neue iX3 in Europa. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, warum das Papier ungewöhnlich günstig ist. BMW zählt zu den bestgeführten Autobauern der Welt, trotzdem ist die Aktie in diesem Jahr regelrecht abgestürzt. An der Börse verlor das Papier rund 35 Prozent und steht bei etwa 61 Euro, und damit tiefer als vor zehn Jahren. Grund ist vor allem die Schwäche im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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