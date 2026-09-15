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DEAG: Anleihegläubiger stimmen Anpassung der Anleihebedingungen zu ("Notice of Results of a Written Resolution")



15.09.2026 / 16:43 CET/CEST

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DEAG: Anleihegläubiger stimmen Anpassung der Anleihebedingungen zu ("Notice of Results of a Written Resolution") Berlin, 15. September 2026 - Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") gibt bekannt, dass die am 01.09.2026 eingeleitete schriftliche Beschlussfassung ("Written Resolution") bezüglich der ausstehenden Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN: NO0013639XXX) erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Nordic Trustee hat die DEAG darüber informiert, dass die Anleihegläubiger der vorgeschlagenen Anpassung der Anleihebedingungen im Zusammenhang mit einem Kontrollwechsel ("Change of Control") zugestimmt haben. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebseite der DEAG im Bereich Investor Relations unter Anleihe 2025/2029 verfügbar. Auf Grundlage des positiven Abstimmungsergebnisses wird die DEAG gemäß den Bedingungen der Written Resolution eine Einmalzahlung in Höhe von 0,10 % des Nominalbetrags je Teilschuldverschreibung an die Anleihegläubiger leisten. Mit der Zustimmung der Anleihegläubiger zur Anpassung der Anleihebedingungen wurde eine wichtige Voraussetzung zur erfolgreichen Umsetzung der geplanten Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die Apeiron Investment Group Ltd geschaffen. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de , myticket.at , myticket.co.uk und gigantic.com . Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG. Investor & Public Relations Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de



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