Mit dem geplanten Zusammenschluss soll eine an der Nasdaq notierte Plattform für Langlebigkeit und Präzisionsmedizin geschaffen werden, die das bestehende Geschäft von Veea im Bereich der Edge-AI-Infrastruktur ergänzt; GeoNova Capital bringt als institutioneller Ankerinvestor 10 Mio. USD ein

NEW YORK und AMSTERDAM, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veea Inc. (NASDAQ: VEEA), ein Anbieter von KI-gestützter, cybersicherer Edge-Infrastruktur, und die NovaGen Group B.V., ein Unternehmen im Bereich personalisierter regenerativer Medizin und Langlebigkeit, haben heute bekanntgegeben, dass sie eine Grundsatzvereinbarung über einen Zusammenschluss unterzeichnet haben und die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss innerhalb der kommenden Wochen anstreben. Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss haben die Parteien zudem eine Vereinbarung zur Gründung von NovaGen Health Networks bekannt gegeben: einer vernetzten Gesundheitsplattform, die die Kompetenzen von Veea in den Bereichen Edge-Computing, Konnektivität und Cybersicherheit mit der Wissenschaft im Bereich der zellulären Reprogrammierung sowie den klinischen Dienstleistungen von NovaGen vereint. Die ersten Einsätze werden im vierten Quartal 2026 in den NovaGen-Kliniken und den Partnerkrankenhäusern beginnen.

Die auf VeeaONE basierende Plattform verknüpft Krankenakten, Daten von Wearables und Sensoren sowie biologische Messwerte zu einem vom Patienten selbst verwalteten, langfristigen Gesundheitsprofil. Lokale Rechenprozesse unterstützen agentenbasierte KI-Anwendungen in unmittelbarer Nähe zum Patienten, wobei der Zugriff auf personenbezogene Daten durch vom Patienten festgelegte Berechtigungen geregelt wird. Die Einführung beginnt mit vernetzten Gesundheitsdiensten und wird auf ärztlich überwachte Diagnostik- und Therapiepfade ausgeweitet, sobald die klinische Validierung und die entsprechenden behördlichen Genehmigungen dies zulassen.

GeoNova Capital hat als Eckpfeiler-Investor eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach das Unternehmen eine Anfangsinvestition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar in das fusionierte Unternehmen tätigen wird. Veea wird weiter wachsen und seine bestehenden Kunden, Partner und Märkte weiterhin bedienen. Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass der Wert des fusionierten Unternehmens auf der Grundlage ihrer internen Prognosen und einer unabhängigen Bewertung, die unter Verwendung dieser internen Prognosen erstellt wurde, bei rund 750 Millionen US-Dollar liegt.

Der Unternehmenszusammenschluss zwischen Veea und NovaGen sowie die Beteiligung von GeoNova Capital stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der Aushandlung und Unterzeichnung der endgültigen Vertragsunterlagen sowie der Erfüllung bestimmter Bedingungen für den Abschluss durch die Parteien.

Die Unternehmen planen, NovaGen Health Networks in zwei Phasen einzuführen.

Phase 1 - Menschen, Daten und Gesundheitsversorgung vernetzen (4. Quartal 2026)

NovaGen Health Networks wird eine private Gesundheitsplattform für Privathaushalte bereitstellen, die einen digitalen Zwilling für jedes Familienmitglied sowie eine vom Patienten verwaltete Gesundheitsakte umfasst, in der Gesundheitsdaten, Telemetriedaten von Wearables und langfristige biologische Messwerte integriert werden. Die auf VeeaONE basierende Plattform verarbeitet sensible Daten lokal und unterstützt KI-basierte Gesundheitsbegleiter, Medikamentenerinnerungen sowie die Weitergabe von Daten an Gesundheitsdienstleister mit Zustimmung des Patienten. Zu den Plänen gehören die Einlagerung eigener Zellen sowie die Teilnahme an genehmigten Forschungsprojekten, vorbehaltlich der geltenden behördlichen Vorschriften.

Phase 2 - Von Fachärzten überwachte Diagnose- und Therapiepfade

Sobald die klinische Validierung und die behördlichen Genehmigungen dies zulassen, wird das Netzwerk digitale Zwillinge und medizinische Unterlagen mit zellulären Daten aus der kleinen Hautbiopsie kombinieren, die zur Einleitung des ARC-Prometheus-Prozesses verwendet wurde. Diese Biopsie liefert dem Patienten eigene Fibroblasten für die zelluläre Reprogrammierung, Verjüngung, Zellbanking und mögliche zukünftige autologe Therapien. Die Telomerlänge, das DNA-Methylierungsalter sowie weitere Biomarker werden untersucht, um die Beurteilung von Therapie-Kandidaten durch den behandelnden Arzt sowie die Überwachung der Behandlung zu unterstützen. Validierte KI-Tools werden die von Fachärzten geprüften Entscheidungen sowie die Überweisungen an zugelassene Behandlungszentren unterstützen.

"NovaGen ist eine Plattform für regenerative Medizin mit einer firmeneigenen Technologie für autologe, verjüngte Fibroblasten-Stammzellen und einem wachsenden Netzwerk angeschlossener Kliniken. Diese Vereinbarung mit Veea ermöglicht es uns, Menschen bereits lange bevor sie eine Klinik betreten zu erreichen", so Diederik van der Reijt, CEO der NovaGen Group. "NovaGen Health Networks schafft einen Weg, um potenzielle Kandidaten für unsere Therapien zu identifizieren und zu bewerten, sodass diese Beziehung früher beginnen und sich über die Beurteilung, Behandlung und Nachsorge hinweg fortsetzen kann, einschließlich der Erstellung eines individuellen digitalen Zwillings für jeden Patienten."

"NovaGen Health Networks demonstriert die Leistungsfähigkeit von KI am Netzwerkrand, indem es die Kompetenzen von Veea in den Bereichen Konnektivität, Rechenleistung, Cybersicherheit, Speicher und KI in einem globalen Netzwerk vereint. So wird Intelligenz genau dort bereitgestellt, wo die Versorgung stattfindet, während die Menschen gleichzeitig weitaus mehr Kontrolle über ihre persönlichsten Daten erhalten", erklärte Allen Salmasi, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Veea.

Datensouveränität und Datenschutz

Die Privatsphäre der Patienten und die Datensouveränität stehen im Mittelpunkt der Konzeption des Netzwerks. Gesundheitsdaten bleiben an der Quelle und außerhalb der Blockchain verschlüsselt; im Blockchain-Ledger werden lediglich Berechtigungen, Dokumenten-Fingerabdrücke und Zugriffsereignisse erfasst. Die Patienten erteilen bestimmten Empfängern die Erlaubnis zum Zugriff auf bestimmte Kategorien von Informationen für einen bestimmten Zeitraum und können diese Erlaubnis jederzeit widerrufen. Cloud-Dienste nutzen pseudonyme digitale Zwillinge, wobei die Re-Identifizierung durch geschützte Schlüssel und eine autorisierte Einwilligung gesteuert wird. Die Cybersicherheitsarchitektur von Veea, die Zero-Trust-Netzwerkzugang, Netzwerk-Slicing, Mikrosegmentierung und KI-gestützte Anomalieerkennung umfasst, schützt das Netzwerk durchgängig.

"Die Zusage von GeoNova in Höhe von 10 Millionen US-Dollar spiegelt unsere Überzeugung hinsichtlich der Strategie von NovaGen und des Ausmaßes der sich bietenden Chancen wider. Als Unternehmensberater und Cornerstone-Investor ist es unsere Aufgabe, NovaGen auf seinem Weg an die US-Börsen mit institutionellem Kapital, Kapitalmarktdisziplin und strategischer Umsetzung zu unterstützen", so Robert Hamilton, Managing Partner im Bereich Kapitalmärkte bei GeoNova Capital.

Über Veea

Veea Inc. (NASDAQ: VEEA) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-Lösungen und -Infrastruktur. Das 2014 gegründete Unternehmen Veea mit Hauptsitz in New York City ermöglicht es Unternehmen, Dienstleistern und Organisationen des öffentlichen Sektors, KI-gestützte Anwendungen am Edge einzusetzen. Die VeeaONE-Plattform vereint Konnektivität, Rechenleistung, Cybersicherheit und Speicherung in einer einheitlichen hyperkonvergenten Netzwerklösung - vom Edge bis zur Cloud. Veea hält mehr als 123 Patente in verwandten Technologiebereichen und wurde von Gartner für seine Innovationen im Bereich Edge-Computing ausgezeichnet. www.veea.com

Über die NovaGen Group

Die NovaGen Group hat eine personalisierte Plattform für regenerative Medizin und Langlebigkeit entwickelt, die die ARC Prometheus-Technologie zur zellulären Reprogrammierung und Verjüngung, biologische Untersuchungen, Zellbanking, klinische Dienstleistungen und digitale Gesundheit miteinander verbindet. Die Strategie des Unternehmens verbindet Forschung und klinische Entwicklung mit einem wachsenden Netzwerk aus Pflegeeinrichtungen und Partnern, um individuellere Ansätze in den Bereichen Gesundheit und Altern zu fördern. www.novagengroup.com

Über GeoNova Capital

GeoNova Capital ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Investment- und Kapitalmarktunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ereignisorientierten Investitionen, strukturierten Finanzierungen, Sondersituationen und Transaktionen an den öffentlichen Märkten liegt. GeoNova unterstützt NovaGen als Unternehmensberater und als Cornerstone-Institutsinvestor.

Medienkontakte

Thomas Latiolais - thomas.latiolais@veea.com

Karen Brink - karen@novagengroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen in der Regel Prognosen zu künftigen Umsätzen, Gewinnen, Strategien und operativem Wachstum. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Prognosen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu beitragen können, gehören unter anderem Marktbedingungen, wirtschaftliche Veränderungen und betriebliche Herausforderungen. Zu den betrieblichen Faktoren, die zu Abweichungen bei den Ergebnissen führen könnten, zählen die Fähigkeit von Veea, ausreichende finanzielle Ressourcen aufrechtzuerhalten, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, Marktakzeptanz zu erlangen und sich im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie "voraussehen", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "potenziell", "prognostizieren", "wird" und ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Veea lehnt jegliche Verpflichtung ab, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren.