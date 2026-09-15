SHANGHAI, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEAir) hat kürzlich die Version 2.0 seiner internationalen App eingeführt, die nun im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Durch umfassende Verbesserungen der zugrunde liegenden Technologie, der Benutzererfahrung und des Interface-Designs bietet sie Reisenden weltweit ein reibungsloseres und komfortableres digitales Reiseerlebnis.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Die neue Version wurde speziell auf die praktischen Bedürfnisse internationaler Reisender zugeschnitten und umfasst Verbesserungen in allen wichtigen Phasen des Reiseerlebnisses - von der Flugsuche und -buchung bis hin zur Sitzplatzauswahl und Reiseplanverwaltung.

Der Prozess der Flugsuche und -buchung wurde optimiert, sodass Reisende ihre Flüge nun einfacher suchen, auswählen und buchen können.

Bei internationalen Langstreckenflügen bietet die erweiterte Sitzplatzauswahl einen besseren Überblick über die Kabinenanordnung, den Sitzabstand und die Sitzplatzverfügbarkeit, sodass Reisende fundiertere Entscheidungen treffen können.

Ein neu gestalteter "Trip Hub" fasst anstehende und vergangene Reisen automatisch zusammen, sodass Fahrgäste ihre Reisepläne effizienter im Blick behalten können.

Wichtige Fluginformationen, darunter Abflug- und Ankunftszeiten, Verspätungsmeldungen, Terminals und Flugsteige, werden für einen schnellen Zugriff deutlicher hervorgehoben.

Die Fluggesellschaft erklärte, sie werde das Nutzererlebnis bei all ihren Reisedienstleistungen weiter verbessern und weitere internationale sowie lokal bevorzugte Zahlungsoptionen einführen, um die digitalen Dienstleistungen für Reisende weltweit weiter zu optimieren.

Unternehmen: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Kontakt: Caowei

E-Mail: ceapr@ceair.com

Stadt: Shanghai