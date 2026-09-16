Heerbrugg - SFS hält an den Zielen für das laufende Geschäftsjahr fest. Der Metallverarbeiter erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 3 bis 6 Prozent sowie eine normalisierte EBIT-Marge von 12 bis 15 Prozent. Das Umsatzwachstum versteht sich inklusive Konsolidierungseffekten, wie SFS am Mittwoch im Vorfeld des Investor Day vom Donnerstag mitteilte. Damit bestätigte das Unternehmen die mit den Halbjahreszahlen im Juli kommunizierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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