40 Minuten werden zu Sekunden: Warum Sparc Technologies die Korrosionsprüfung mit KI neu erfinden will

Anzeige / Werbung

Korrosionsschutz gilt als klassisches Materialgeschäft. Stahlplatte, Beschichtung, Salz, Feuchtigkeit - und am Ende entscheidet ein Labortest darüber, welche Formulierung besser schützt. Doch ausgerechnet bei der Auswertung dieser hochentwickelten Beschichtungen arbeitet die Industrie teilweise noch mit Verfahren, die sich seit mehr als 25 Jahren kaum verändert haben.

Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) will genau dort ansetzen. Gemeinsam mit dem Australian Institute for Machine Learning entwickelt das Unternehmen eine Software, die mithilfe von Computer Vision und maschinellem Lernen Korrosion auf Testplatten automatisch erkennen und vermessen soll. Nach Angaben von Sparc benötigt ein erfahrener Techniker für die manuelle Auswertung eines einzelnen Ergebnisses derzeit rund 40 Minuten. Die KI soll dieselbe Aufgabe innerhalb von Sekunden erledigen können.

Warum ausgerechnet die Messung zum Flaschenhals wird

Bei standardisierten Korrosionstests wird eine Beschichtung häufig gezielt eingeritzt. Anschließend kommt die Probe über Wochen oder Monate in eine aggressive Testumgebung, damit sich Korrosion beschleunigt entwickelt. Gemessen wird schließlich, wie weit sich der Rost von dieser künstlichen Beschädigung unter die Beschichtung ausgebreitet hat.

Das Problem liegt in der Auswertung. Die Grenze zwischen intakter und korrodierter Beschichtung wird heute häufig visuell beurteilt und anschließend manuell vermessen. Damit fließen zwangsläufig menschliche Einschätzungen in das Ergebnis ein. Sparc beschreibt den Prozess als arbeitsintensiv, zeitaufwendig und teilweise subjektiv.

Für ein Unternehmen wie Sparc besitzt das direkte Bedeutung. ecosparc wurde über Jahre in zahlreichen Epoxidbeschichtungen getestet. Allein die aktuelle Datenbasis umfasst neun Runden zyklischer Korrosionstests nach ISO-Standards und mehr als 4.000 Testplatten. Je größer dieser Datensatz wird, desto stärker wächst auch der Aufwand bei Auswertung und Dokumentation.

AkzoNobel zeigt, wohin digitale Beschichtungsprüfung führt

Dass die Branche zunehmend auf digitale Analyse setzt, zeigt AkzoNobel (ISIN: NL0013267909). Im Aerospace-Geschäft hat der niederländische Konzern sein Aerofleet Coatings Management um ein drohnenbasiertes Inspektionssystem erweitert. Hochauflösende Bilder und Sensoren erfassen unter anderem Schichtdicke, Glanz und Farbwerte; Software verarbeitet diese Informationen anschließend zu einem umfassenderen Bild über den Zustand einer Flugzeugbeschichtung.

Die Idee dahinter ähnelt Sparcs Ansatz, obwohl die konkrete Anwendung eine andere ist. Statt lediglich auf regelmäßige manuelle Kontrollen zu vertrauen, werden standardisierte Daten erzeugt und digital ausgewertet. Dadurch soll besser entschieden werden können, wann eine Beschichtung tatsächlich erneuert werden muss.

Für AkzoNobel geht es um Flugzeugwartung, für Sparc zunächst um Forschung und Entwicklung im Labor. Beide Beispiele zeigen jedoch denselben Trend: Beschichtungen werden zunehmend nicht nur chemisch verbessert, sondern auch digital gemessen, bewertet und vorhergesagt.

PPG macht Daten ebenfalls zum Teil des Beschichtungsgeschäfts

Auch PPG Industries (ISIN: US6935061076) erweitert sein klassisches Farbengeschäft um Software. Mit AiM Digital und AiM Automate bietet der Konzern digitale Systeme für Lackier- und Beschichtungsprozesse an. Sensoren überwachen dabei beispielsweise Leitfähigkeit, Temperatur, Viskosität oder Feststoffgehalt von Elektrotauchlackierungen, während Software Abweichungen erkennen und Warnungen ausgeben kann.

Zusätzlich arbeitet PPG an automatisierter Fehlererkennung. Kameras, Robotersysteme und Software sollen Oberflächendefekte identifizieren, klassifizieren und deren Entwicklung verfolgen. Damit wird aus einem traditionell chemischen Industrieprodukt zunehmend ein datengetriebenes System.

Diese Entwicklung ist für Sparc bemerkenswert. Das Unternehmen arbeitet bereits mit mehreren großen Beschichtungsherstellern und besitzt dadurch direkten Zugang zu einem Markt, in dem solche digitalen Werkzeuge eingesetzt werden können. Die KI-Software wäre deshalb kein völlig fremdes neues Geschäftsfeld, sondern eine Erweiterung der vorhandenen Beschichtungsexpertise.

850 Labore könnten der adressierbare Markt sein

Sparc schätzt, dass weltweit etwa 850 Labore bei Beschichtungsherstellern, Testhäusern, Forschungseinrichtungen und Endkunden relevante Korrosionsprüfungen durchführen. Der Proof-of-Concept wurde bereits anhand der ISO-12944-Korrosionsauswertung demonstriert. Mehrere Unternehmen aus der Beschichtungsindustrie haben nach Sparc-Angaben Unterstützung für das Projekt signalisiert.

Die geplante Software soll dabei nicht lediglich das bisherige Messergebnis schneller liefern. Computer Vision kann eine große Anzahl Bildpunkte auswerten und damit deutlich mehr Daten erzeugen als eine einzelne manuelle Messung. Sparc erwartet dadurch konsistentere Ergebnisse, statistische Analysen und eine bessere Vergleichbarkeit verschiedener Testreihen.

Die geplante Kommerzialisierung unterscheidet sich ebenfalls grundlegend von ecosparc. Statt Kilogramm eines Additivs zu verkaufen, könnte Sparc die Software perspektivisch an Testlabore und Beschichtungsunternehmen lizenzieren. Das Unternehmen hat erklärt, dass die Entwicklung gemeinsam mit Industriepartnern erfolgen und anschließend über Softwarelizenzen skaliert werden soll.

KI könnte am Ende auch ecosparc schneller machen

O'Loughlin erklärte bei Bekanntgabe des Projekts, Sparc wolle auf seinem wachsenden Wissen über die Schutzbeschichtungsindustrie aufbauen und Forschung beschleunigen, die bislang auf "Testmethoden basiert, die seit mehr als 25 Jahren unverändert sind". Für ecosparc könnte ein solches Werkzeug unmittelbar nützlich sein.

Wenn neue Graphenqualitäten, Dosierungen oder Beschichtungsformulierungen getestet werden, muss Sparc immer wieder große Mengen an Testdaten auswerten. Je schneller und objektiver dieser Schritt funktioniert, desto schneller können weniger geeignete Varianten aussortiert und vielversprechende Formulierungen weiterentwickelt werden. Aus einer vermeintlich kleinen Prozessverbesserung könnte damit ein eigener Technologiebaustein entstehen.

Sparc würde nicht nur versuchen, bessere Schutzbeschichtungen zu ermöglichen, sondern gleichzeitig die Art verändern, wie deren Leistungsfähigkeit gemessen wird. 40 Minuten gegenüber wenigen Sekunden klingt zunächst nach einem Produktivitätsproblem im Labor. Für eine Industrie, in der einzelne Tests Monate dauern und Hunderte Formulierungen gegeneinander geprüft werden, kann genau diese Beschleunigung jedoch erhebliche Bedeutung bekommen.

Quellen:

https://data-api.marketindex.com.au/api/v1/announcements/XASX%3ASPN%3A3A686399/pdf/inline/sparc-partner-with-aiml-on-ai-corrosion-assessment

https://www.akzonobel.com/en/media/media-releases/akzonobels-new-drone-inspection-tool-lifts-aircraft-paint-maintenance-to-next-level

https://www.ppg.com/en-US/autocoatings/solutions/aim-digital

https://sparctechnologies.com.au/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sparc Technologies Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sparc Technologies Limited" oder "Nebenwerte".

Sparc Technologies Limited

Land: Australien

ISIN: AU0000115750

https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

Disclaimer/Risikohinweis Sparc Technologies Limited

Interessenkonflikte: Mit Sparc Technologies Limited existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Sparc Technologies Limited. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Sparc Technologies Limited können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Sparc Technologies Limited einsehen: https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Sparc Technologies Limited vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 40 Minuten werden zu Sekunden: Warum Sparc die Korrosionsprüfung mit KI neu erfinden will appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US6935061076,NL0013267909,AU0000115750